Sarri nuovo allenatore Juventus?/ Maurizio favorito dopo l’incontro con Paratici

Maurizio Sarri è il candidato numero uno per il ruolo di nuovo allenatore della Juventus: ne è sicura La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, che titola “Juve Sarri oh yes”. Il punto focale è il viaggio di Fabio Paratici a Londra: il dirigente bianconero ha incontrato anche il fratello di Mauricio Pochettino, ma naturalmente è stato il faccia a faccia con Sarri in prima persona l’evento principale del blitz londinese di Paratici. Tra i due Maurizio Sarri è quello che più facilmente potrebbe arrivare alla Juventus, anche perché il rapporto dell’allenatore toscano con l’ambiente Chelsea non è sicuramente forte come quello di Pochettino con il Tottenham. Molto dipenderà dall’esito delle due finali che vedranno protagonisti i Blues e gli Spurs settimana prossima, ma la sensazione è che una sconfitta del Chelsea possa essere il capolinea per Sarri molto più facilmente di quanto lo sarebbe per Pochettino al Tottenham.

SARRI NUOVO ALLENATORE JUVENTUS? LA SITUAZIONE CON IL CHELSEA

Naturalmente non tutto è scontato: per diventare il nuovo allenatore della Juventus, Maurizio Sarri dovrà infatti liberarsi da un contratto in essere che prevede per lui altri due anni sulla panchina del Chelsea. I nomi sono ancora molti e la suggestione legata a Pep Guardiola è particolarmente forte, ma la situazione del tecnico catalano è ancora più complessa – e naturalmente anche lo stipendio sarebbe ben più alto. Sarri alla Juventus sarebbe una sfida affascinante sia per l’allenatore sia per la società bianconera: ai tempi del Napoli la rivalità era stata forte, ma comunque nulla che non si possa superare – Massimiliano Allegri nel 2014 non era certo amato dai tifosi della Juventus – ed inoltre viene ritenuto il tecnico giusto per fare un passo in avanti anche nella qualità di gioco. Inoltre l’esperienza al Chelsea gli ha fatto bene: al Napoli Sarri non sembrava in grado di gestire il doppio impegno, con i Blues è arrivato in finale di Europa League

