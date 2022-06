Sasha Abbracciavento ritrovato a Roma/ Spettatrice Chi l’ha visto “portato a casa”

Sasha Gianluigi Abbracciavento, il ragazzo scomparso da Padova da oltre dieci giorni, è stato ritrovato grazie ad una telespettatrice di Chi l’ha visto. Lo scorso venerdì nella redazione del programma di Rai3 è giunta una foto inviata da un paio di spettatrici che avrebbero anche chiamato in modo concitato: a loro dire si tratterebbe proprio del giovane scomparso. Le spettatrici lo avrebbero visto in Piazza Barberini a Roma. Il giovane in questione appariva visibilmente in difficoltà ma non sono del tutto certe che possa essere proprio Sasha. Per questo lo avrebbero fotografato e inviato lo scatto. Le spettatrici accettano di seguirlo.

Nel frattempo i genitori di Sasha Gianluigi Abbracciavento, molto preoccupati, sono stati convocati in prefettura per fare il punto sulla ricerche. Il ragazzo ultimamente si sarebbe avvicinato sempre di più alla comunità dei mormoni. Lo scorso febbraio inizia a lavorare in una importante gelateria nel centro di Vicenza, fino al 23 maggio scorso, quando improvvisamente e misteriosamente scompare. La preoccupazione è legata soprattutto al ritrovamento della sua auto in un parcheggio poco distante da una zona dove nell’ultimo anno purtroppo si è registrato un alto numero di suicidi. La famiglia, tuttavia, ha sperato fino all’ultimo che non si fosse tolto la vita.

Sasha Abbracciavento ritrovato a Roma: scomparso da 12 giorni

Dopo il ricevimento della foto da parte delle due spettatrici di Chi l’ha visto, i genitori di Sasha Gianluigi Abbracciavento hanno confermato che si trattava proprio del figlio: “A telefonarmi è stata una signora di Chi l’ha visto che mi ha detto che una certa signora Ilaria – la ringrazio tantissimo – l’aveva riconosciuto, aveva chiamato il programma e l’ha seguito fino a quando non è arrivato qualcuno di Chi l’ha visto”, ha commentato mamma Milena.

La spettatrice, ai microfoni della trasmissione di Rai3 ha a sua volta commentato emozionata: “E’ una cosa bellissima, per noi ma penso per tutti. Uscendo da Rinascente abbiamo visto Sasha, abbiamo pensato che fosse lui, lo abbiamo segnalato a voi e alle forze dell’ordine. Lui si è mosso, è andato, l’abbiamo seguito ma l’abbiamo portato a casa, quindi è una storia andata bene”. La famiglia è riuscita subito a partire per Roma grazie a degli amici: “Abbiamo visto che sta bene, che è in buono stato di salute e siamo felicissimi che l’abbiamo ritrovato”. La giovane spettatrice aveva visto la storia di Sasha la scorsa settimana in tv: “Quei due genitori mi avevano toccato tantissimo”, ha commentato, “soprattutto la mamma che dava delle sue idee su dove si potesse trovare ed era molto in pensiero […] E’ stata una grande emozione, sono contenta! Lo abbiamo seguito per quasi un’ora a piedi ma sono una donna molto felice”. Il giorno successivo la famiglia ha potuto riabbracciare Sasha dopo 12 giorni.

