Dalla storia d’amore tra Natasha Stefanenko e il marito Luca Sabbioni è nata la figlia Sasha. Con la sua “bambina”, la modella russa ha partecipato ad una delle ultime edizioni di Pechino Express, consolidano il rapporto madre figlia. Di Sasha sappiamo che, oltre ad aver ereditato la bellezza di mamma, si è sempre dedicata con impegno nello studio. Ha frequentato il liceo a Los Angeles, poi si è laureata in Economics e Management a Milano per poi progettare il trasferimento a Parigi, come preannunciato dalla stessa Sasha e come confermato da Natasha in una bella intervista a Vanity Fair.

Luca Sabbioni, chi è marito di Natasha Stefanenko/ La rivelazione hot della modella: "Voleva solo una cosa.."

“Prima era sempre a casa, non viaggiava così tanto. Per me è stata dura ma quando è tornata, l’ho trovata più matura e cresciuta”, ha detto la modella russa a proposito dell’esperienza di sua figlia Sasha lontana da casa.

Natasha Stefanenko: “Io e mia figlia Sasha siamo come amiche”

Natasha Stefanenko non ha mai nascosto di aver messo sempre al primo posto sua figlia Sasha e, in passato, rischiò di trascurare il rapporto con il compagno Luca. Superata la crisi con il marito, la modella ha continuato a seguire da vicino la sua bambina Sasha, che oggi è una ragazza, ormai adula. Non fa mistero di essere una mamma atipica, in grado di instaurare un rapporto di amicizia con sua figlia.

Natasha Stefanenko, chi è: nata in un paese fantasma della Russia/ La laurea in ingegneria, poi l'Italia

“Con il tempo lo sono diventata e sono orgogliosa di questo, forse perché a me è mancato un rapporto confidenziale con la mia”, ha detto la Stefanenko in una bella intervista. Non mancano, infatti, le foto che sui social ritraggono madre e figlia spensierate l’una al fianco dell’altra. “Abbiamo costruito un rapporto di fiducia reciproca ed è la cosa più bella”, le sue parole. Come accennavamo, Natasha e Sasha hanno partecipato al reality itinerante di Sky, Pechino Express, mettendosi alla prova e mostrandosi al pubblico da una prospettiva inedita e interessante.

Sasha Sabbioni, chi è la figlia di Natasha Stefanenko / Il debutto nello spettacolo e il legame con la madre