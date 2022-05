“Sasha” Gianluigi Abbracciavento/ Amico: “Risparmiava molto, poi qualcosa è cambiato”

Continuano a non dare esito le ricerche di “Sasha” Gianluigi Abbracciavento, il giovane pasticcere di 28 anni scomparso da Padova da oltre una settimana e di cui non si hanno ancora notizie, malgrado le incessanti attività di ricerca condotte dagli inquirenti e dai vigili del fuoco, che hanno scandagliato più volte il letto del fiume Brenta, dal momento che l’auto del ragazzo è stata ritrovata in sosta a pochi metri dal corso d’acqua. Non si hanno novità neppure sui bonifici che “Sasha” effettuava negli ultimi periodi, come confermato dall’inviata di “Storie Italiane” Maria Grazia Sarrocco.

Stop a bimbi in carcere con le madri: ok della Camera/ Pena scontata in case protette

“SASHA” GIANLUIGI ABBRACCIAVENTO, PARLA UN AMICO: “ULTIMAMENTE SPENDEVA SOLDI SENZA FRENI”

La giornalista ha evidenziato che “i genitori hanno notato movimenti anomali e nella denuncia di scomparsa l’hanno fatto presente. In passato l’uomo ha frequentato gruppi spirituali e di preghiera, fino a un ripensamento probabile: stava infatti abbracciando un’altra religione, perché nella stanza del suo bed and breakfast sono stati trovati altri volumi riconducibili a un altro percorso spirituale”. Un amico di “Sasha” Gianluigi Abbracciavento ha dichiarato al programma: “Era un ragazzo molto risparmioso, non andava a comprare l’acqua perché costava. Poi qualcosa è cambiato, spendeva soldi senza nessuna soluzione… Io spero che non gli sia successo nulla e che sia solo una sua correzione di vita per non andare a qualcuno ad ammettere di avere sbagliato”.

LEGGI ANCHE:

Chiara Ferragni: "Successo? Credevo di non meritarlo"/ "90% della mia vita è privato"GIUSEPPE PEDRAZZINI, MOGLIE MARTA IN PROCURA/ La figlia: “Non sono preoccupata”

© RIPRODUZIONE RISERVATA