Sasha Sabbioni è la figlia nata dal legame tra Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni, imprenditore italiano. La ragazza ha ora 25 anni.

Sasha Sabbioni è la figlia di Natasha Stefanenko, conduttrice e showgirl che sarà ospite nella trasmissione di Storie di Donne al Bivio in onda sabato 18 Ottobre 2025. Sasha e Natasha sono molto legate, hanno un forte legame che hanno sempre più rinsaldato nel corso degli anni ed hanno un fantastico rapporto mamma-amica.

Sasha Sabbioni è nata nel 2000 dalla lunga storia d’amore – poi colmata nel matrimonio – tra Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni, modello ed imprenditore italiano. Sasha assomiglia molto per diversi tratti alla madre Natasha, molto alta, bei capelli biondi e un corpo che negli anni le ha permesso di fare anche alcune apparizioni come modella.

Sasha è cresciuta con i genitori nelle Marche ma ha deciso di trasferirsi giovanissima. La madre ne ha parlato qualche tempo fa a Vanity Fair: “Sono molto serena di lei, ero agitata quando ha lasciato l’Italia per andare a Los Angeles a soli 16 anni” ha raccontato la showgirl in una vecchia intervista in passato.

Sasha Sabbioni e il rapporto speciale con la madre Natasha Stefanenko

Sasha Sabbioni fin da piccola è apparsa come una giovane ragazza molto tenace, è laureata in economia. Oltre a tutto questo la ragazza parla tre lingue, correntemente italiano, inglese ed anche russo, la lingua d’origine della madre. E Sasha e Natasha hanno un grande rapporto.

Natasha Stefanenko più volte si è dimostrata molto orgogliosa della figlia ed ha sottolineato il suo rapporto, il rapporto di ‘una mamma per amica’ e in un’intervista la donna ha messo in evidenza: “Con il tempo sono diventata una mamma-amica”.

Natasha Stefanenko ha ricordato ovviamente che rispetto a quei tempi era molto diverso rispetto ad ora e la showgirl ha confessato: “Abbiamo un rapporto di fiducia reciproca e la cosa più bella per me è avere una figlia ma anche amica”. Le due hanno partecipato in passato anche a Pechino Express.