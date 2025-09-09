Sasha Sabbioni, chi è la figlia di Natasha Stefanenko: 25 anni e un futuro luminoso davanti, cosa fa nella vita e qual è il rapporto con la mamma

Oggi pomeriggio, nel salotto de La volta buona nella nuova puntata in onda su Rai1, si racconterà a tutto tondo Natasha Stefanenko. Dalla carriera alla vita privata, alla meravigliosa famiglia costruita al fianco del marito Luca Sabbioni, conosciuto negli anni ’90 e con cui è convolata a nozze nel 1995; nel 2000, poi, la coppia ha dato il benvenuto alla figlia Sasha Sabbioni.

Bellissima e molto simile a mamma Natasha, Sasha Sabbioni è una giovane ragazza di 25 anni con numerosi sogni nel cassetto per il suo futuro. Entrando nello specifico della sua carriera, ha affrontato un percorso di studi a Los Angeles dove si è diplomata; successivamente ha ottenuto la laurea in Economia e Finanze a Milano.

“È venuta su spiritosa, incantevole, oltre che brava, ambiziosa, tosta. Ha preso laurea e master in Economia e Finanze e fa consulenze strategiche per aziende importanti. Io a 24 anni non ero così determinata“, ha raccontato la Stefanenko in un’intervista al Corriere della Sera rilasciata lo scorso luglio.

Natasha Stefanenko e la figlia Sasha Sabbioni: “Tempo prezioso insieme“

Ma Sasha Sabbioni, figlia di Natasha Stefanenko, non è così sconosciuta al pubblico televisivo: nel 2022, infatti, mamma e figlia hanno preso parte alla nona edizione di Pechino Express classificandosi al secondo posto. Tra di loro si è instaurato un rapporto davvero speciale, fatto di reciproca fiducia e confidenze, e più volte la stessa attrice e conduttrice ne ha parlato.

“Con il tempo sono diventata una ‘mamma/amica‘ e sono orgogliosa di questo, forse perché a me è mancato un rapporto confidenziale con la mia. Ma erano tempi diversi“, ha raccontato la Stefanenko in un post su Instagram nel 2023.

“Con Sasha abbiamo un rapporto di fiducia reciproca e la cosa più bella è che anche lei per me è una figlia/amica a cui poter chiedere un consiglio o farle qualche confidenza“, ha poi aggiunto. “Il tempo che trascorriamo insieme è davvero prezioso ed io sono felice di ritrovarmi in questa veste di “mamma/amica”, orgogliosa della propria figlia!!“.