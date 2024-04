Sasha Sabbioni, chi è la figlia di Natasha Stefanenko/ “Entrambe siamo competitive seppur in modo diverso”

Sasha Sabbioni è la figlia della nota showgirl e conduttrice Natasha Stefanenko e dell’imprenditore Luca Sabbioni; le due sono legate da un rapporto profondo e simbiotico tanto che, nel 2022, hanno partecipato insieme a Pechino Express aggiudicandosi il secondo posto. Ma chi è davvero la figlia del volto televisivo?

Classe 2000 ha frequentato la High School a Los Angeles per poi tornare in Italia e proseguire gli studi presso la facoltà di Economics and Management all’Università Cattolica. Per quanto riguarda le sue passione, la giovane Sabbione pratica nuoto a livello agonistico. La sua vita privata, però, rimane un mistero; la figlia di Stefanenko è molto riservata non è dato sapere se sia fidanzata o single.

Sasha Sabbioni, figlia di Natasha Stefanenko: la prima esperienza televisiva

Sasha Sabbione ha partecipato a Pechino Express insieme alla madre Stefanenko appassionando i telespettatori con il loro legame unico e complice. Le altre coppie le hanno spesso definite Valchirie per la loro temperanza e determinazione che ha permesso a mamma e figlia di volare in finale: “Arrivare fino al tappeto finale è stata già una vittoria: mi sarebbe dispiaciuto se fossimo arrivate terze, perché avremmo finito a un passo dal tappeto rosso” hanno raccontato a Vanity Fair.

“È stata proprio lei a spingermi a partecipare anche se, a dirla tutta, prima di partire pensavo che avrei fatto tutto io perché ero convinta che mia figlia fosse comoda: la vedevo fragile, non come una guerriera. A casa correva 10 minuti sul tapis roulant e poi, a Pechino Express, me la sono trovata ad affrontare 12 chilometri come una scheggia. Poi era una stratega: studiava, immaginava, pensava, preparava” ha raccontato il volto televisivo.

