Sasha Sabbioni è la figlia di Natasha Stepanenko, showgirl che sarò presente nel programma Storie di donne al Bivio, in onda sabato 8 Marzo 2025. Sasha è l’unica figlia di Natasha e dell’ex modello Luca Sabbioni, ora imprenditore nel settore specifico delle calzature. Natasha Stepanenko è molto legata a sua figlia e le due condividono un gran rapporto.

Sasha Sabbioni è nata nel 2000 ed è molto legata al mondo della moda, come la madre. Un fisico scultoreo, uno sguardo glaciale e la bellezza italo-russa condivisa con la madre Natasha. Sasha è diventata un volto noto nel mondo dello spettacolo grazie alla partecipazione con la madre all’edizione 2022 nel programma Pechino Express.

Ma oltre alla moda e alla breve apparizione nel mondo dello spettacolo Sasha Sabbioni ha una grande attitudine per lo studio, ha frequentato il Liceo negli States, a Los Angeles e si è laureata a Milano in Economia e Management, la donna ha le idee chiare e anche la madre ha più volte elogiato e apprezzato il suo modo di farsi e di crescere nel mondo del lavoro.

“Ero molto agitata”, Sasha Sabbioni e il rapporto con la madre Natasha Stefanenko

Sasha Sabbioni ha una grande attitudine con lo studio e passione per la moda ma ha anche un gran rapporto con lo sport e negli anni ha partecipato al nuoto professionistico. Più volte la madre ha tessuto le sue lodi e ne ha parlato cosi in un’interessante intervista ai microfoni di Vanity Fair:

“Sono molto serena e contenta, quando si trasferi’ a Los Angeles a 16 anni ero molto agitata, lei non viaggiava molto e per me è stata dura”. Poi Natasha Stefanenko ha sottolineato che dal suo ritorno lei è tornata come una donna matura: “L’ho trovata matura, tosta ed è una giovane donna ormai”. La ragazza parla fluentemente italiano, inglese e russo.

Sasha Sabbioni è molto seguita sui social, ha un seguito di 60 mila follower e spesso posta foto come modella e posta foto di viaggi in giro per il mondo. Per quel che riguarda la vita privata Sasha è molto riservata e tende a non postare nulla riguardo questo aspetto, nessuno sa realmente se la donna sia fidanzata o meno.