Sasha Sabbioni, chi è la figlia di Natasha Stefanenko: dopo il diploma a Los Angeles ha studiato economia a Milano. Ora si dedica a diverse attività

Natasha Stefanenko è diventata mamma di Sasha Sabbioni, nata dall’amore con Luca Sabbioni, nel 2000. Un amore unico quello tra la mamma e la bambina, che ha raccontato più volte come dopo la nascita della figlia abbia pensato per tanto tempo solamente a lei, mettendo spesso da parte il marito Luca Sabbioni, con il quale le cose dopo la nascita della bambina per diverso tempo non sono andate bene. “Pensavo solo a lei” ha confessato la conduttrice russa, che si è dedicata fin da subito anima e corpo alla sua piccolina, nonostante nel frattempo portasse avanti il suo lavoro.

Fortunatamente l’amore tra lei e il marito e quello per la figlia Sasha Sabbioni ha portato la famiglia ad essere unica e legata. Oggi Sasha Sabbioni, figlia di Natasha Stefanenko, lavora con i social, ma non soltanto: la giovane si è laureata in economia a Milano. Prima ancora si è diplomata a Los Angeles, dove ha studiato. È poi tornata in Italia dove si è laureata e dove ora vive, pur alternandosi con altre città europee nei suoi numerosi viaggi.

Sasha Sabbioni, chi è la figlia di Natasha Stefanenko: un rapporto unico

Molto attiva sui social, la figlia di Natasha Stefanenko, è molto seguita. Il suo profilo è molto variegato e rispecchia a pieno i tanti interessi della ragazza. Nel 2022, invece, ha partecipato a Pechino Express proprio insieme alla mamma Natasha Stefanenko. La ragazza, oltre ad avere una laurea in economia, parla molto bene inglese, italiano e russo, la lingua della mamma.

E, a proposito di mamma, il loro rapporto è ottimo: oltre ad essere molto orgogliosa di lei e del suo percorso, Natasha ha più volte spiegato di essere contentissima anche del loro rapporto. “Siamo mamma-amica, e sono orgogliosa di questo. A me è mancato un rapporto confidenziale con la mia” ha scritto sui social Natasha.

