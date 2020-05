Sasha Sabbioni, figlia di Natasha Stefanenko/ “Mia madre ha sofferto quando decisi..”

Pubblicità

Bella, capelli biondi e corpo statuario, non c’è dubbio che Sasha Sabbioni abbia preso le sue doti di bellezza dall’amata madre Natasha Stefanenko e il pubblico ha modo di scoprirlo giorno dopo giorno grazie ai social dove la figlia della modella e conduttrice è sempre molto attiva. La bella Sasha è nata dall’unione di Natasha con l’imprenditore ed ex modello Luca Sabbioni, un mix perfetto che ha dato vita ad una ragazza molto seguita sui social e che ha trovato la sua strada seguendo le sue due passioni: la moda e il nuoto. Chi la segue e la conosce sa bene che Sasha Sabbioni vive tra l’Italia e gli Stati Uniti dove studia in un liceo di Los Angeles, è sempre stata una studentessa modello e parla tre lingue, inglese, italiano e russo. La sua disciplina l’ha portata a cercare la sua strada nel nuoto e sulle passerelle lasciando da parte anche la sicurezza della famiglia e le sue radici partendo per gli Stati Uniti da sola e lasciando nella disperazione i suoi genitori.

Pubblicità

SASHA SABBIONI, CHI E’? LA FIGLIA DI NATASHA STEFANENKO E LUCA SABBIONI

La stessa Natasha Stenanenko ha spiegato a Vieni da Me (dove tornerà ospite oggi) che quando lei è partita è stato un momento terribile e lo stesso Luca ha avuto una reazione davvero inaspettata: “Si è buttato a terra e ha iniziato a piangere in aeroporto… Ho sofferto quando è andata a Los Angeles. Ho pianto per una settimana e Luca non mi ha aiutata”. Sasha ha sofferto in silenzio rimboccandosi le mani e seguendo la sua strada diventando anche una stella sui social e tra gli influencer, ma la sua vita privata? Su questa parte regna il mistero più assoluto visto che lei ha la bocca serrata e sui social non traspare niente se non un piccolo scatto che ha infiammato il web ma che non ha avuto altri risvolti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA