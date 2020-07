Sassuolo, 4 gol annullati contro Napoli/ Video: guardalinee e Var da record

Var e arbitro da record in Napoli-Sassuolo: sono stati annullati quattro gol alla squadra di De Zerbi. Gran lavoro per la moviola, ma è bene precisare che tre di questi quattro gol sono stati annullati dal Video Assistance Referee, perché per uno invece è stato sufficiente l’intervento dell’arbitro. Ci riferiamo al primo gol annullato, per il quale è intervenuto il guardalinee che al 32′ ha alzato la bandiera spegnendo la gioia di Djuricic. La storia si è ripetuta dopo sei minuti, sempre con Djuricic, ma in occasione del secondo gol è intervenuto il Var dopo un silent check. In avvio di ripresa ci ha pensato Caputo a battere Ospina e l’arbitro in un primo momento ha convalidato la rete, poi però è intervenuto il Var che ha annullato il gol per un precedente fuorigioco di Berardi. Proprio quest’ultimo si è visto annullare il quarto gol, ancora dal Var e ancora per fuorigioco. Il Sassuolo è stato senza dubbio sfortunato, ma non c’è nessun appiglio: il Var è stato preciso nell’analisi degli episodi.

SASSUOLO, 4 GOL ANNULLATI: I PRECEDENTI

Quello che è accaduto al Sassuolo al San Paolo è a dir poco incredibile, sicuramente storico. Questa è la partita di Serie A con più reti annullate dal Var sin dalla sua istituzione. In precedenza, infatti, il Var nel massimo campionato italiano aveva annullato al massimo due reti nella stessa partita, come ricordato da SportMediaset, che cita i casi Lazio-Bologna e Napoli-Brescia. E così in Lazio-Milan del mese scorso. Invece tre reti furono annullate alla quinta giornata della stagione 2018-2019. Era il settembre 2018 e l’Inter vinse in casa della Sampdoria, ma con reti annullate a Nainggolan, Asamoah e Defrel. C’è poi il caso specifico di Djuricic, che si è visto annullare due gol in Napoli-Sassuolo. Ma a Mario Gomez andò peggio nel dicembre scorso: al centravanti dello Stoccarda furono annullate tre reti nella stessa partita, sempre per fuorigioco e sempre col Var. Per trovare altre tre reti annullate dal Var bisogna sposarsi in Brasile e tirare in ballo la semifinale di Copa Libertadores tra Flamengo e Gremio.





