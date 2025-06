SASSUOLO CALENDARIO SERIE A 2025-2026: PARTITE E GIORNATE PER I NEROVERDI

C’è curiosità in casa Sassuolo per il calendario Serie A 2025-2026, perché i neroverdi emiliani sono una delle tre squadre neo promosse per le quali evidentemente sarà un appuntamento davvero speciale quello con il sorteggio di oggi, venerdì 6 giugno 2025, stavolta collocato quasi più alla fine della stagione precedente che come lancio del campionato successivo, che infatti avrà inizio con la prima giornata il 23-24 agosto prossimi, date che avranno un sapore speciale per il Sassuolo di Fabio Grosso, allenatore naturalmente confermato dopo una Serie B condotta a ritmi trionfali.

La continuità sarà quindi uno dei punti di forza che gli emiliani dovranno cercare di sfruttare e potrebbe essere particolarmente utile nella fase iniziale del calendario Serie A 2025-2026 del Sassuolo, rispetto a chi invece ha cambiato guida tecnica. Staremo allora a vedere come comincerà il campionato dei neroverdi, quale sarà l’avversaria della prima giornata e più in generale come si comporrà il cammino complessivo lungo tutte le 38 giornate, con la salvezza come obiettivo primario, ma senza nascondere ambizioni di fare meglio, come il Sassuolo ci aveva spesso abituato negli anni precedenti.

SASSUOLO CALENDARIO SERIE A 2025-2026: DOPO UNA PROMOZIONE TRIONFALE

Saranno molti gli appuntamenti da scoprire con curiosità per il Sassuolo nel calendario Serie A 2025-2026. Ad esempio potremmo citare i derby regionali dell’Emilia Romagna con il Bologna e il Parma, oppure le sfide con le altre due neo-promosse dalla Serie B, che sono invece Pisa e Cremonese, ma sappiamo che il Sassuolo spesso ha dato fastidio anche alle big, diventando in momenti diversi una vera e propria bestia nera anche per i colossi come Inter, Juventus e Milan – incredibile pensare che nel campionato della retrocessione il Sassuolo vinse entrambe le partite con i nerazzurri, che invece vinsero lo scudetto.

Insomma, il calendario Serie A 2025-2026 del Sassuolo sarà atteso da molti, anche grazie alla vera e propria marcia trionfale nello scorso campionato di Serie B, che ci aveva detto in modo chiaro come i neroverdi disponessero di una qualità tecnica di gran lunga superiore a tutte le avversarie. La promozione arrivò addirittura con cinque giornate d’anticipo, dopo la vittoria nel derby contro il Modena di sabato 12 aprile 2025, alla 33^ giornata: un eccellente biglietto da visita per presentarsi al piano superiore…