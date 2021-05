Sassuolo si qualifica in Conference League se…/ Risultati utili contro il Parma

Il Sassuolo si qualifica in Conference League se la Roma perderà qualche colpo. Questo il verdetto di fine stagione per i neroverdi guidati in panchina da Roberto De Zerbi, che potrebbe essere al passo d’addio e andare ad allenare gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Lasciare il Sassuolo in Europa sarebbe l’eredità più ambita per il tecnico, nella loro storia i neroverdi hanno già partecipato una volta alla fase a gironi di Europa League ma con Eusebio Di Francesco in panchina. In questa stagione però non si tratterà di Europa League ma di Conference League, la nuova competizione UEFA che affiancherà dalla prossima annata quelle già esistenti.

Due turni preliminari da affrontare ma anche una sfida stimolante: nonostante la sconfitta in casa contro la Juventus che mercoledì scorso, nel turno infrasettimanale, ha interrotto la serie positiva degli uomini di De Zerbi, i neroverdi restano a 2 lunghezze di distanza dai giallorossi settimi, nella piazza che porterà alla Conference League. Andiamo dunque ad analizzare quelli che saranno i risultati utili per il Sassuolo per sperare concretamente nel piazzamento europeo.

SASSUOLO IN CONFERENCE LEAGUE: SERVONO DUE VITTORIE

Il Sassuolo è in piena corsa per la qualificazione in Conference League e innanzitutto dovrà battere il Parma per alimentare le proprie speranze. Pur giocando una gagliarda partita in casa della Lazio, chiusasi con una sconfitta subita solo all’ultimo secondo, i gialloblu sono retrocessi da tempo e gli stimoli sono tutti dalla parte dei neroverdi. Il Sassuolo conoscerà già il risultato del derby di Roma quando scenderà in campo allo stadio Tardini: in caso di sconfitta giallorossa gli emiliani piazzerebbero il sorpasso, in caso di pareggio ci sarebbe l’aggancio e tutto passerebbe in mano alla differenza reti, visto che lo scontro diretto tra Roma e Sassuolo si è risolto con due pareggi. Altrimenti, in caso di vittoria giallorossa nel derby, ci sarà la chance dell’ultima giornata con i capitolini che scenderanno in campo contro uno Spezia che potrebbe avere ancora bisogno di punti salvezza, mentre il Sassuolo se la vedrà con una Lazio che salvo sorprese sarà priva di stimoli, già qualificata in Europa League ma fuori dalla Champions. Di sicuro serviranno 2 vittorie ai neroverdi per credere davvero alla qualificazione europea, a partire da Parma.

