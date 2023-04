SatanCon, raduno satanico a Boston/ Esorcisti: “Vogliono distruggere fede cristiana”

Il satanismo come culto, con chiese, fedeli, rituali e sacramenti, ma anche iniziative, come il SatanCon 2023. Si tratta di un convegno anticristiano. Questo evento che riunisce gli adoratori del Male prevede conferenze, tavole rotonde e momenti di intrattenimento. Si terrà dal 28 al 30 aprile 2023 al Boston Marriott Copley Palace ed è stato definito dagli organizzatori come il «più grande raduno satanico della storia», peraltro pare già sold out, stando a quanto riportato sul sito ufficiale. Il responsabile della manifestazione è il Tempio satanico (Satanic temple), che ha sede a Salem nel Massachusetts e fu fondato nel 2012 da Lucien Greaves e Malcolm Jarry. Dopo aver ottenuto qualche riconoscimento legale in alcuni Stati governati dai democratici, pretende di essere una «chiesa» e una «religione» a tutti gli effetti.

Donald Trump accusato di stupro da giornalista E. Jean Carroll/ Via a processo in Usa

La Chiesa cattolica ha già fatto sentire la sua voce. In primis, con l’Associazione internazionale esorcisti (Aie): «È molto triste che tutto ciò avvenga nel tempo pasquale ma non ci appare casuale il fatto che l’evento satanista si concluda nel giorno che introduce alla notte di Valpurga e alla celebrazione pagana di Beltane, date fatte proprie dal calendario delle “festività” del satanismo odierno». Il coordinatore dell’Aie per i Paesi di lingua inglese, padre Robert Joel-Cruz, ha spiegato che la conferenza organizzata dal Satanic Temple del Massachusetts (TST) ha un programma «su tematiche aberranti finalizzate a corrompere la società, negare il messaggio cristiano di salvezza, svilire la condizione creaturale di figli di Dio e distruggere la fede cristiana».

CNN & FOX/ Licenziati Lemon e Carlson: quando il quarto potere divora i suoi figli

SATANCON 2023: “SATANISMO HA ETICA POSITIVA…”

Anche l’arcidiocesi di Boston, guidata dal cardinale Seán Patrick O’Malley, ha fatto sentire la sua voce. Lo ha fatto con due comunicati ufficiali, pubblicati sul proprio sito, in cui queste iniziative tanto blasfeme quanto anticristiane vengono condannate, ma con modi pacati. «La nostra risposta deve essere equilibrata e focalizzata sulla preghiera». Equilibrio non è buonismo, ma un modo di «contrastare gli effetti nefasti» del raduno, scongiurando contrapposizioni violente che finirebbero per «attirare l’attenzione su quanto accade, rendendolo più palese». In ogni caso, la diocesi invita tutti i fedeli, «specie i religiosi e le religiose» a una preghiera «più intensa durante quel fine settimana». C’è poi il timore di profanazioni nelle chiese di Boston, per questo al dipartimento della polizia locale è stato raccomandato di affiancarsi ai sacerdoti nella «protezione dei tabernacoli». Ma un portavoce del Tempio Satanico, Dex Desjardins, come riportato da Boston.com: «Il satanismo è una tradizione religiosa unica con una propria etica positiva. Non è una reazione o un sottoinsieme di altre religioni». Inoltre, ritiene che l’adorazione di Satana da parte dei satanisti sia una delle idee sbagliate che si hanno del satanismo: «Il nostro Satana rappresenta l’eroe prometeico raffigurato nelle opere di scrittori come Anatole France e John Milton, che porta la luce della conoscenza all’umanità sfidando il tiranno finale».

LEGGI ANCHE:

La fede torna in Usa: 81% giovani crede in Dio/ “Risposta all’incertezza del Covid”

© RIPRODUZIONE RISERVATA