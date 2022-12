Satanismo in UK/ “Animali morti e simboli satanici”, indaga anche la ‘polizia pagana’

L’Inghilterra teme un ritorno del satanismo. Alcuni episodi inquietanti sono tornati a verificarsi, dopo che già nel 2019 erano state notate atroci uccisioni di animali e simboli solitamente collegati al satanismo. Accade nel New Forest, nel sud dell’Inghilterra, dove Bramshaw, nei pressi di Southampton, sembra essere stato preso di mira da episodi agghiaccianti. Il vicario di una delle chiese presa di mira dai presunti satanisti ha già messo in guardia i concittadini, dopo che un gatto è stato ritrovato appeso all’asta di una bandiera della Chiesa di San Pietro, e una volpe morta era stata ritrovata sulla soglia di un’altra chiesa.

La cittadina di Bramshaw già nel 2019 aveva assistito a episodi simili, presumibilmente collegati all’ambiente del satanismo. All’epoca, infatti, le pareti di alcune chiese erano stati imbrattati con graffiti e con il numero 666, solitamente utilizzato per indicare il demonio. Pentagrammi erano poi stati rinvenuti dipinti sui resti di alcune pecore uccise a coltellate. Il reverendo David Bacon, sentito dal Times, ha affermato che questi terribili ritrovamenti “fanno sentire tutti a disagio” si chiede se gli autori di questi gesti “sono solo arrabbiati con la vita in generale o contro la Chiesa? Sono legati alla stregoneria?”. Domande che per ora non hanno una risposta.

Satanismo in Inghilterra: “potrebbero essere atti casuali, ma…”

Quanto successo nel sud dell’Inghilterra e forse legato al satanismo potrebbe essere dovuto anche a più persone. Secondo il reverendo Bacon interpellato dal Times, infatti, quanto compiuto sulle povere pecore “era molto più sofisticato” rispetto al ritrovamento della volpe morta, che invece sembrava “molto meno organizzato”. Il reverendo ha affermato che “non siamo sicuri di cosa accadrà adesso, se mai succederà qualcosa. Non so perché tutto ciò stia accadendo nella nostra zona. Se c’entra la stregoneria, allora l’intero New Forest è stato legato alla stregoneria per secoli”. Ma ipotizza anche che “potrebbe trattarsi di atti casuali dettati dalla cattiveria”, dunque non avere una matrice nel satanismo.

Su questi episodi da anni è impegnata a indagare anche la Polizia Pagana, una speciale associazione fondata nel 2009 per fornire sostegno agli agenti di polizia e alle indagini relative all’occulto, capace di identificare i gruppi pagani che operano nelle zone interessate e allo stesso tempo di impedire che tutti i praticanti pagani siano discriminati da questi terribili avvenimenti. Simon Wood, ora in pensione ma da anni attivo nell’associazione di Polizia Pagana, sentito dal Times ha affermato che “la discriminazione contro i pagani è ancora diffusa e spesso ci troviamo a subire abusi da parte della popolazione durante le nostre cerimonie aperte”.











