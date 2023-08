Saturnino sorprende Jovanotti dopo l’incidente: “Ecco la Madonna di Lourdes”/ La reazione del cantante: video

Jovanotti rientra in Italia dopo l’incidente e riceve la speciale sorpresa dell’amico e collega Saturnino

Continua a ricevere visite Jovanotti, rientrato da pochi giorni a Forlì per la riabilitazione dopo l’incidente in bicicletta a Santo Domingo con conseguente operazione. Tra le tante visite c’è quella di Saturnino, suo fedele musicista, con cui è nato un siparietto molto simpatico apparso anche sui social. Jovanotti apre una scatola sulla quale c’è scritto, tra le altre cose, “extra vergine”, all’interno c’è la bottiglietta d’acqua simbolo della Madonna di Lourdes.

Jovanotti commenta: “Questa è per mettere l’olio d’oliva” e poi bacia la Madonnina. Saturnino gli risponde: “È anche di buon auspicio”. Jovanotti subito replica: “Certo, la Madonnina di Lourdes ci protegge, qua ci metto l’olio mio, io faccio l’olio”. I regali però non sono affatto finiti visto che nella scatola c’è anche una maglia bianca con scritto sopra “Lourdes”. Un messaggio chiaro di Saturnino per Lorenzo Cherubini, vittima di molte disavventure nell’ultimo periodo.

Jovanotti, visite speciali al suo ritorno in Italia

Ricordiamo che nei giorni scorsi Jovanotti ha ricevuto la visita anche di Gianni Morandi, come raccontato dal cantante attraverso i social: “Sono qui a vivere la mia domenica di fisioterapia ed è apparso lui, Gianni Morandi ed è subito gioia e sorrisi e racconti e storie di cicatrici e ossa rotte e parole di amicizia. – ha spiegato Lorenzo Cherubini – @fabrifisio lo ha nominato vice terapista (il ragazzo ha una certa esperienza di risalite). Gianni mi ha detto che domattina parte per le date al sud e voleva vedermi sennò non partiva tranquillo. Belle cose. Avanti tutta! (ph @maikid ) #forlî #fisioterapia #chebotta #ossarotte #recupero #riabilitazione #gogiannigo #evviva @fravaliani @dalia_gaberscik @annadan94″.

