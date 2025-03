Chi è Saul Nanni? Si tratta del bellissimo fidanzato di Deva Cassel, nonchè la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel. Anche lui attore, farà parte come la compagna della serie “Il Gattopardo” che debutterà su Netflix a partire dal 5 marzo 2025. Di origini bolognesi, Saul Nanni è conosciuto per essere stato uno dei protagonisti di SuperSex dove ha interpretato Rocco Siffredi da Giovane. Non solo, l’attore vestirà i panni di “Tancredi Falconeri”, protagonista della serie Gattopardo.

Sul set si è innamorato di Deva Cassel, colpito dalla sua straordinaria bellezza e dai suoi occhi magnetici. Lei interpreterà il personaggio di Angelica. Vuoi o non vuoi, spinti e avvantaggiati dall’amore nella storia del romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, si sono ritrovati ad innamorarsi per davvero, tanto che oggi viaggiano tantissimo insieme e dividono la loro vita tra Roma e Parigi, dato che la ragazza vive nella capitale francese. Se teme il confronto con Alain Delon? Assolutamente no: “Per prepararmi al personaggio ho riletto e rivisto tutto. Mi interessava capire il più possibile le dinamiche di una famiglia nobile siciliana del 1860“, dice a Vanity Fair.

Saul Nanni, chi è? La carriera e il debutto con Disney: tutto sul giovanissimo attore

Saul Nanni è nato nel 1999 e ha iniziato a recitare quando aveva solo 13 anni. Sul set si è sempre trovato estremamente a suo agio e il primo debutto al cinema avviene nel 2014 quando ancora giovanissimo interpreta il ruolo di un ragazzo in un film con Rocco Papaleo e Paola Cortellesi, “Un boss in Salotto”. Lavora poi per Disney, vestendo i panni di Christian in Alex&Co e inizia ad essere notato da diversi registi. Con Elisabetta Curcio, Rolando Ravello e Claudia Marotti, continua al cinema con “Come diventare grandi nonostante i genitori“, ottenendo un grande successo nella pellicola che critica il ruolo di madre e padre in questa società.