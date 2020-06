Saul Niguez alla Juventus?/ Calciomercato, affare complicatissimo ma Sarri ci spera

Pubblicità

Saul Niguez potrebbe tornare di attualità nei discorsi di calciomercato che riguardano la Juventus. Il centrocampista spagnolo è sempre stato un pallino di Massimiliano Allegri, che nel corso del suo quinquennio bianconero ha provato in più di un’occasione a sondare il terreno con l’Atletico Madrid. La risposta dei Colchoneros è stata sempre la stessa: non se ne parla. Saul Niguez, classe ’94, è uno dei fiori all’occhiello della squadra biancorossa e, idealmente, potrebbe diventare quello che Raul è stato per il Real Madrid, volendo fare un curioso paragone: una bandiera di una squadra di Madrid dopo aver iniziato il percorso delle giovanili con l’altra. Dal 2006 al 2008 con la Casa Blanca, poi acquistato dall’Atletico quando aveva ancora 13 anni: nel 2011 in prima squadra pur con una sola apparizione (in Europa League), dopo il rientro dal prestito al Rayo Vallecano (2014) un’ascesa costante.

SAUL NIGUEZ ALLA JUVENTUS?

Saul Niguez è uno di quei centrocampisti che potrebbero essere perfetti per il gioco di Maurizio Sarri: una mezzala box to box capace di una fase difensiva importante (qualunque calciatore di mezzo deve averla nelle sue corde, o impara a eseguire, sotto la guida di Diego Simeone) ma poi capace di portarsi nell’area avversaria e concludere verso la rete. Parlano le cifre: 38 gol in 286 partite con l’Atletico, certo non sono tantissimi ma c’è una costante presenza nel tabellino dei marcatori. In più è un giocatore che sta imparando a fare tutto e, se è vero che i gol non si contano ma si pesano, Saul ha la particolare tendenza a esserci quando conta. Ne sa qualcosa l’Italia Under 21, battuta dalla sua straordinaria semifinale agli Europei; ne sa qualcosa il Liverpool, perché il suo gol nell’andata degli ottavi di Champions League ha spianato la strada alla grande impresa dei Colchoneros.

La Juventus dunque potrebbe tentare l’assalto: certamente sarà complicatissimo, perché il contratto del centrocampista scade nel 2023 e l’Atletico non ha bisogno di venderlo nell’immediato, oltre al fatto che come detto non c’è l’intenzione di mandarlo via per fare cassa. Economicamente però l’affare starebbe in piedi: certo per il cartellino bisognerebbe spendere almeno 70 milioni di euro ma con qualche addio importante la cifra ci sarebbe, inoltre l’ingaggio è di 5 milioni e dunque i bianconeri potrebbero invogliare il calciatore con un aumento. Ci sono pochi dubbi circa il fatto che Saul Niguez sarebbe immediatamente titolare nella squadra di Sarri, risultando più funzionale rispetto a Adrien Rabiot e Blaise Matuidi; eventualmente si dovrebbe giocare il posto con Sami Khedira o Aaron Ramsey, ma un suo eventuale arrivo farebbe scalare inevitabilmente il veterano tedesco a riserva di lusso. Sempre che resti, e questo è un altro fattore che potrebbe avvicinare quantomeno un tentativo…



