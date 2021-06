Sauro Falchi, fratello di Anna Falchi/ Incidente stradale:”A 6 anni ho perso la memoria…”

Chi è Sauro Falchi il fratello di Anna Falchi?

Anche Sauro Falchi lavora nel mondo del cinema e dello spettacolo, difatti è un produttore cinematografico. Da piccolo Sauro è rimasto coinvolto in un incidente stradale: “Mio fratello aveva 6 anni: attraversando la strada è stato investito. Ha fatto un volo di tanti metri. È stato subito portato in ospedale con l’ambulanza, ma dopo l’impatto ha perso la memoria”, ha raccontato l’attrice a “Italia sì”.

E ha aggiunto: “Ho avuto veramente tanta paura, perciò io e lui siamo particolarmente uniti ancora oggi”. I due fratelli Falchi, Anna e Sauro, sono praticamente cresciuti senza padre, il genitore andò via di casa quando i due erano ancora molto piccoli: “I figli che non hanno questa figura la sviluppano in se stessi, mio fratello è un padre meraviglioso, è il padre per eccellenza, ed è il padre che avrei sempre desiderato”.

Sauro Falchi: la carriera nel mondo dello spettacolo

Sauro Falchi ha studiato al Liceo Classico Leonardo Da Vinci di Pesaro e, successivamente, alla Clayton University. Parla molto bene inglese e spagnolo. Come produttore cinematografico ha realizzato vari film e cortometraggi lavorando con Rai Cinema, Medusa, Cinecittà, Lucky Red, Mibac e molti altri. Nel 2005 ha fondato con la sorella Anna Falchi la società di produzione A-Movie Productions SpA. Fra i film dei quali si è occupato ricordiamo “Nessun messaggio in segreteria” di Paolo Genovese con Pierfrancesco Favino, “Ce n’è per tutti” di Luciano Melchionna e “Come il Vento” di Marco Simon Puccioni, con Valeria Golino. Stando al suo profilo Instagram, Sauro Falchi è sposato, ha due figlie ed è anche molto affezionato alla piccola Alyssa, figlia della sorella Anna.

