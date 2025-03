Esistono lavori da donna e lavori da uomini? C’è chi a questa domanda risponderebbe “sì” e chi invece scoppierebbe a ridere. Tra questi secondi c’è sicuramente Saverina Davoli, nata nel 1950 in provincia di Catanzaro ma cresciuta a La Spezia, dove la famiglia si è trasferita quando lei era appena una bambina. Per tanti il nome di Saverina potrebbe non dire niente ma oggi, a “Le ragazze” con Francesca Fiandini, scopriremo di più sul suo conto. Saverina Davoli, infatti, è stata la prima donna gruista d’Italia ovvero la prima donna a manovrare una gru. Per trent’anni la donna ha lavorato su una gru, guardando il mondo dall’altro. Fino al 2003, quando è andata in pensione, è stata l’unica donna a svolgere questo lavoro.

Anticipazioni Miss Fallaci, terza puntata 4 marzo 2025/ Un’amara menzogna di Alfredo…

Saverina Davoli ha cominciato a lavorare come gruista nel 1978, quando aveva 28 anni. All’epoca le donne sposate e con figli potevano avere un punteggio superiore nelle graduatorie per i lavori. Lei un figlio lo aveva già, Gianluca, nato cinque anni prima, e un marito, che invece lavorava alle Poste. Saverina Davoli pensava che avrebbe lavorato come segretaria o nell’amministrazione, invece dopo aver svolto un corso di sei mesi è stata chiamata a manovrare le gru nel porto di Genova. Un lavoro che inizialmente la spaventava a morte ma che in poco tempo è diventato la sua vita, tanto che Saverina è arrivata a guidare ben 35 mezzi di diverse tipologie.

Eva Henger e l'incidente del 2022: "Devo fare ancora un'operazione"/ "Dopo l'impatto ho ripreso a scrivere"

Saverina Davoli, chi è: “Questo lavoro mi ha fatto sentire realizzata”

Saverina Davoli, la prima donna gruista d’Italia, ha raccontato il suo mestiere a “Noidonne”. È stato per lei un lavoro “che mi ha fatto sentire realizzata, nonostante fosse usurante”, ha raccontato. Così, quando dopo sei mesi volevano mandarla via perché scaduto il contratto, lei si è messa a protestare e lo ha fatto anche interpellando la Rai, in modo tale da far valere le sue ragioni. E ancora, a “Noidonne”, la Davoli ha ricordato quel lavoro spiegando: “Alla fine mi piaceva, ero diventata bravissima, c’erano compagnie marittime che chiedevano direttamente di me”