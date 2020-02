Saverio Costanzo, L’Amica Geniale 2/ Video, “Lenù e Lila cresciute e cresceranno”

Torna L’Amica Geniale 2 e ne parla il suo regista Saverio Costanzo. Ad Ansa questi ha raccontato alcuni particolari interessanti sui due personaggi e su quello che diventeranno: “Lenù e Lila sono cresciute e cresceranno ancora. Durante questa stagione attraverseranno gli anni che portano alla ribellione del 1968. Io voglio seguire il testo di Elena Ferrante e le ragazze sono veramente brave perché hanno interpretato personaggi che hanno dieci anni più di loro”. C’è dunque grande curiosità di capire quello che vedremo puntata dopo puntata con la sicurezza che questi personaggi regaleranno al pubblico grandi emozioni.

Il regista va poi a fondo di alcuni particolari molto interessanti sempre in riferimento alle due ragazze: “Gli episodi di Ischia saranno il cuore della stagione, ci sposteremo poi a Napoli e a Pisa dove andremo a seguire Elena all’Università”. Il pubblico sarà portato a dividersi, perché: “I personaggi sono delle cattive ragazze e mettono di fronte alla loro bellezza ma anche alla loro miseria. Io sono sposato con questo progetto finché non finirà non mi sposerò con nessun altro“. Il regista decide dunque di andare avanti nel tempo e di dare dunque precise indicazioni su quelle che sono le sue volontà professionali. Ora non ci resta di aspettare la prima serata quando L’Amica Geniale 2 andrà in onda in prima tv su Rai Uno.

Video, Saverio Costanzo su L’Amica Geniale 2





© RIPRODUZIONE RISERVATA