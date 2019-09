SAVERIO E CAMILLA, FIGLI MAURIZIO COSTANZO/ “Corrono sempre da me, anche quando…”

Saverio e Camilla sono i figli che Maurizio Costanzo ha avuto dalla moglie Flaminia Morandi. Camilla è nata nel 1973 e adesso ha 46 anni, mentre Saverio è arrivato 2 anni dopo la sorella, nel 1975. Tutti e due sono profondamente legati a papà Maurizio, che non perde occasione per parlare di loro a ogni intervista. Sia Saverio che Camilla lavorano nel mondo del cinema, lui come regista e lei come sceneggiatrice. Camilla ha anche recitato in 3 film, Private, Una famiglia per caso e I corti italiani, oltre ad aver scritto diversi libri. Saverio, al contrario, fa più un lavoro “da dietro le quinte”. Il regista si è laureato in Sociologia della Comunicazione all’Università La Sapienza di Roma, e ha fatto esperienza come conduttore radiofonico, sceneggiatore per telefilm e regista di spot pubblicitari. Negli anni ’90 si è trasferito a New York in veste di operatore, aiuto-regista e documentarista. In seguito, in coppia con Mario Gianani, ha fondato la casa di produzione Offside, che ancora oggi è famosa per i documentari e i programmi a carattere storico.

Saverio e Camilla Costanzo, due carriere nel cinema

Saverio Costanzo è stato anche il produttore di Private, lungometraggio del 2004 che ha visto recitare per la prima volta anche la sorella Camilla. Il film è stato accolto con favore da pubblico e critica, e gli ha permesso di guadagnarsi un Pardo d’oro nonché il premio della giuria ecumenica del Festival di Locarno. L’anno dopo, Costanzo ha vinto il suo primo Nastro d’argento e soprattutto il David di Donatello come miglior regista emergente del 2005. La sua seconda opera, dal titolo In memoria di me, è stata presentata nel 2007 al Festival del Cinema di Berlino. La solitudine dei numeri primi, tratto dall’omonimo romanzo di Paolo Giordano, ha diviso la critica al Festival di Venezia del 2010. Più recente il successo della serie tv L’amica geniale, che ha per soggetto la celebre saga di Elena Ferrante. Quanto alla vita privata, Saverio ha avuto due figli nel 2007 dall’ex Sabrina Nobile. Attualmente, il regista è legato all’attrice Alba Rohrwacher.

Le parole di papà Maurizio per i figli Saverio e Camilla

Maurizio Costanzo è molto legato alla sua famiglia e ai figli Saverio e Camilla. In un’intervista di qualche anno fa a Maria De Filippi, Costanzo ha dichiarato: “Dei miei figli che posso dire, mi stanno sempre vicino, anche quando ho la febbre corrono a vedere come sto”. Questa la sua descrizione: “Saverio è intelligente, ottimo regista cinematografico, il maggior pregio è la serietà. Camilla riesce a conciliare il mestiere di mamma con quello di scrittrice di libri. Gabriele (che ha adottato nel 2004, ndr) è un ragazzo buono, bello dentro. Mi chiedo sempre se rimane o no. E’ una presenza che mi piace, sapere che c’è lui a casa con noi mi dà una grande serenità”.



