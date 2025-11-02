Saverio lascia Suleima e sta insieme a Michela? Come finisce Makari 4, anticipazioni sull'ultima puntata e lo spoiler delle attrici

Anticipazioni Makari 4, Saverio e Michela si mettono insieme? Serena Iansiti: “Lei è invaghita”

Chi lo avrebbe mai detto che lo scrittore e detective Saverio Lamanna (Claudio Gioè) nato dai romanzi di Gaetano Savatteri sarebbe stato protagonista di un intricato triangolo amoroso? Eppure la partenza di Suleima (Ester Pantano) per Malta per motivi lavorativi e il ritorno causale di Michela (Serena Inasiti) hanno riacceso la miccia e scompigliato le carte a complicare il tutto anche l’arrivo di Arianna, la figlia di cui non sapeva dell’esistenza, che ha movimento le trame e creerà brio anche nell’ultima puntata. E dunque come finisce Makari 4? Che scelta farà Saverio?

Makari 4 anticipazioni prossima puntata 2 novembre 2025/ Un ritorno clamoroso spiazza Saverio Lamanna!

Delle interessanti anticipazioni Makari 4 sull’ultima puntata le hanno fornite le attrice che impersonano le due donne che fanno battere il cuore di Lamanna, Suleima e Michela. Ester Pantano e Serena Iansiti hanno rilasciato delle brevi interviste al magazine Tele Più dove hanno lasciato intendere che questa stagione potrebbe concludersi con un finale inaspettato e spiazzante. Innanzitutto Serena Iansiti ha ipotizzato che Saverio e Michela potrebbero mettersi insieme: “Non è un mistero che lei, appassionata di libri gialli, si sia invaghita di Saverio. Vedremo che cosa succederà con questo nuovo incontro assolutamente causale…”



Makari 4: Saverio tra Michela e Suleima ma l'ex Claudia nasconde un segreto? Anticipazioni/ Colpo di scena

Come finisce Makari 4, Saverio e Suleima si lasciano? Ester Pantano: “Non per tutto vale la pena sacrificarsi”

E mentre Serena Iansiti lascia intendere che potrebbe scattare la scintilla tra i due protagonisti e che quindi Saverio e Michela si metteranno insieme, da parte sua Ester Pantano, sempre nell’intervista rilasciata a Tele Più, lascia intendere che Saverio e Suleima si lasciano alla fine della fiction. “Credo che nella vita ci siano cose per cui vale la pena fare sacrifici e altre per cui non vale. Nel momento in cui, però, li percepisci come sacrifici vuol dire che stai facendo qualcosa di sbagliato…La vita è breve e non bisogna forzare ne gli amori ne le amicizie.” Insomma come finisce Makari 4? Ci sarà dunque un colpo di scena spiazzante con l’addio del protagonista alla fidanzata storica? Lamanna chi sceglierà tra Suleima e Michela? Quest’ultima, tra l’altro, ha aiutato non lo scrittore a ricostruire un rapporto con la figlia Arianna…Si scoprirà solo nella prossima ed ultima puntata di Makari 4 in onda domenica 6 novembre 2025.