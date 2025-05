Da diversi anni Lunetta Savino ha un compagno. L’attrice, che ha interpretato in carriera tanti ruoli importanti, tra tutti anche quello di Cettina di “Un medico in famiglia”, ha al suo fianco un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo ma è comunque un volto noto del mondo della cultura. Il compagno di Lunetta Savino si chiama Saverio Lodato ed è un saggista e giornalista, molto conosciuto per la sua attività culturale. Nato nel 1951, ha alle spalle una carriera di tutto rispetto: ha lavorato per grandi testate giornalistiche dopo essersi laureata in filosofia.

Vari i lavori condotti nel corso della sua carriera sul tema della criminalità organizzata: per questa ragione Saverio Lodato da anni vive a Palermo, dove appunto svolge il suo lavoro. Un uomo che dunque ha fatto della cultura il suo pane quotidiano e che si è innamorato di Lunetta vista la sua intelligenza e la sua ironia.

Saverio Lodato, il compagno di Lunetta Savino: “Ecco cosa mi ha fatto innamorare”

Dal 2015, Lunetta Savino e Saverio Lodato hanno cominciato una storia d’amore: ancora oggi continua più salda che mai, nonostante il loro sia un amore a distanza. Da dieci anni, i due fanno coppia fissa. Ma come è nato il loro amore? La storia che ha portato le loro strade ad intrecciarsi è piuttosto romantica: i due si sono conosciuti sul set del film “Felicia Impastato”, dedicato alla mamma di Peppino Impastato, ucciso dalla mafia. La donna è diventata, dopo l’uccisione del figlio, un’attivista, per trovare i responsabili della morte del ragazzo. Lunetta ha interpretato proprio Felicia, mentre Saverio, vista la sua grande esperienza sul tema, è stato sceneggiatore del film.

Parlando del compagno Saverio Lodato, al Corriere della Sera Lunetta Savino lo ha descritto come un uomo “simpatico e vivace”, ricco di curiosità e interessi. È “pieno di curiosità e interessi, e questo è importante perché non sempre i miei coetanei hanno tanta vitalità” ha rivelato ancora l’attrice. Dunque, a far innamorare Lunetta è stata proprio la sua intelligenza, il suo spiccato senso della cultura. Queste doti hanno fatto capitolare la Savino.