Savino frecciatina a Ilary: “Non deve essere facile litigare con te”/ “Povero Totti!”, gelo in studio

L’isola dei famosi, Ilary Blasi protagonista indiscussa in diretta

La nuova puntata de L’isola dei famosi 2022, andata in onda il 9 maggio 2022 su Canale 5, è stata all’insegna di momenti televisivi scoppiettanti e al cardiopalmo e non sono mancate battute scottanti. In particolare, tra i momenti salienti e più virali nel web della diretta non è passato inosservato quello in cui è emerso che Roger Balduino ha infranto il regolamento del gioco per amore di Estefania Bernal, la naufraga che lo ha fatto capitolare. La timoniera Ilary Blasi, con il suo inconfondibile charme e in una perfetta forma fisica sfoggiata in un total-black look ha perdonato l’infrazione al modello, mostrando al pubblico il messaggio top-secret che lui ha provato a far recapitare all’amata con l’aiuto del medico del gioco honduregno: “Ciao Leoparda, mi mancano i tuoi abbracci, i tuoi baci, dormire insieme a te, tutta la notte, che gattina…”. Come comunicato da Ilary, la produzione Mediaset perdona a Roger la trovata furba del messaggio top-secret: “Questa volta la passi liscia, chiudiamo un occhio e faremo arrivare il messaggio a Estefania”. Ma la timoniera de L’isola dei famosi diventa poi protagonista di un altro momento tv, in cui però subisce una battuta da parte dell’opinionista a bordo campo Nicola Savino.

Estefania gela Roger all'Isola "Biglietto romantico? Tanto da chiarire"/ "Ho saputo cose..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Nicola Savino raggela Ilary Blasi a L’isola dei famosi 2022

Il co-timoniere de L’isola dei famosi 2022, che fiancheggia la collega Vladimir Luxuria, tra un botta e risposta e l’altro registrato nella diretta del gioco honduregno ha così raggelato Ilary Blasi: “Non deve essere facile litigare con te”. Ma non è tutto. L’opinionista a bordo campo ha poi infierito ai “danni” della conduttrice con un sonoro punto esclamativo: “Povero Totti!”. Cosa ne penserà Francesco Totti, coniuge storico di Ilary Blasi? I due consorti sono sposati dal lontano 2005, e negli anni hanno dato prova di essere una coppia molto solida, con i tre figli, Cristian, Chanel e Isabel. Nel frattempo diversi sono i tweet degli utenti che fanno eco a Savino. “Ha ragione Savino, povero Totti…Ilary è diabolica”, si legge tra i commenti di consenso sulla battuta che gela Ilary.

Roger corrompe dottore all'Isola "Voleva mandare un messaggio a Estefania"/ Blasi lo becca "Infrazione!"

Ha ragione Savino povero Totti Ilary è diabolica ahhh #isola — Eleonora (@Noraeleh) May 9, 2022

LEGGI ANCHE:

Roger e la sorpresa della mamma a Isola dei Famosi/ "Ha il mio cuore, mi manca tanto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA