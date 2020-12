Savio Vurchio/ Il più “anziano” tra i finalisti di All Together Now, la spunterà?

Savio Vurchio, chi è? Il più “anziano” tra i finalisti di All Together Now

Anche lui è pugliese come altri concorrenti che sono passati da All Together Now ma sicuramente quello che lo differenzia tra gli altri, a parte la voce, è sicuramente l’età. Savio Vurchio è il più “anziano” dei finalisti che questa sera affronteranno il muro della trasmissione condotta da Michelle Hunziker, e dall’alto della sua classe 1968, farà il bello e il cattivo tempo portando il cuore. Chi ha seguito il suo percorso sa bene che l’amore per la musica arriva da lontano da quando bambino, fino a quasi vent’anni, ha deciso di studiare la musica da autodidatta. Poi passa a studiare il solfeggio ritmico e, infine, sbarca in un gruppo reggae scoprendo di avere delle doti canore di tutto rispetto. Questa sera non solo la Puglia ma anche il Cile si schiereranno con lui nella finalissima in onda nel prime time di Canale5.

Savio Vurchio vincerà ad All Together Now?

Chi ha seguito il programma sa bene che Savio Vurchio non è al suo primo passaggio in tv per via della musica e che già negli scorsi anni, nel 1995, lo ha fatto saltare agli onori della cronaca nella trasmissione Re per una notte di Gigi Sabani, ottenendo il premio della critica. Qualche anno dopo, precisamente nel 2013, ci aveva provato con Nel 2013 si presenta quindi a The Voice of Italy, lasciando tutti senza parole con la sua versione di Man’s Man’s World di James Brown. Il cantante all’epoca ottenne il suo sì e iniziò la sua avventura nel programma uscendo poi alle battle. Adesso ci ha riprovato in questa edizione di All Together Now con buona pace di Francesco Renga che spesso si complimenta con lui per la sua voce. Questo basterà per convincere tutti e ottenere la vittoria finale?



