Savona, 28enne assassinata con un colpo di pistola/ L’omicida: “Venite, l’ho uccisa”

Choc a Savona, dove una ragazza di soli 28 anni è stata assassinata con un colpo di pistola sparato alla testa. Come riferito da tutti i principali media di informazione online, a cominciare dall’agenzia di stampa Ansa, l’autore sarebbe stato già identificato in quanto avrebbe contattato le forze dell’ordine poco dopo il gesto per poi consegnarsi alle autorità. Non è ben chiaro se vittima e carnefice si conoscessero, ma nulla è da lasciare al caso e nel corso delle prossime ore si avranno sicuramente maggiori informazioni a riguardo.

La polizia di stato ha fermato il sospettato con le accuse di omicidio e porto abusivo di armi, di conseguenza l’arma in suo possesso usata per commettere l’assassinio non sarebbe legale. L’episodio è avvenuto la notte scorsa, fra venerdì 5 e sabato 6 maggio 2023, in quel di piazza delle Nazioni a Savona e maggiori dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che è in programma questa mattina.

SAVONA, 28ENNE ASSASSINATA: INUTILI I SOCCORSI

Come detto sopra, la vittima dell’omicidio di Savona avrebbe 28 anni e sarebbe stata raggiunta con un colpo di pistola alla testa che è risultato fatale: una volta che gli uomini del 118 sono giunti sul luogo segnalato purtroppo per la ragazza non vi era già più nulla da fare, di conseguenza ne è stato decretato il decesso sul posto. L’omicidio sarebbe avvenuto alle ore 2 di notte dopo che una persona avrebbe contattato il Nue, il numero unico emergenze, dichiarando di aver sparato ad una donna per strada, chiedendo quindi soccorsi per la stessa.

Sul posto si è recata un’ambulanza della Croce Oro di Albissola, l’automedica del 118 nonché gli uomini della Polizia di Stato. Il responsabile del gesto, colui che ha effettuato la chiamata, è stato identificato, quindi fermato, ed ora si trova nelle mani delle autorità. La polizia ha aperto un’indagine per ricostruire nel dettaglio l’accaduto











