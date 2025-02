Potrebbe essersi trattato di un incidente oppure di semplice e casuale fatalità, ma anche di un vero e proprio sabotaggio dalle tinte terroristiche e mentre restano aperte tutte le piste per ora di certo c’è solamente che la petroliera Seajewel è stata danneggiata mentre si trovava ancorata al porto di Savona dove avrebbe dovuto scaricare – appunto – del petrolio: un incidente che sarebbe potuto costare uno dei più grandi disastri ambientali degli ultimi anni a due passi dalle coste liguri e che fortemente – almeno, per ora – sembra essere stato sventato con la petroliera Seajewel che pur essendone uscita ammaccata, resiste senza sversamenti petroliferi marittimi.

TERREMOTO OGGI CROTONE M 3.1/ Ultime notizie Ingv: sciame sismico in Calabria, picco di magnitudo 3.7

Partendo dal principio, ciò che sappiamo per certo di questa vicenda ancora tutta da scrivere è che la petroliera è arrivata al porto di Savona lo scorso venerdì 14 febbraio, dove avrebbe dato il via alle consuete operazioni di scarico del petrolio: proprio in quel momento l’equipaggio a bordo avrebbe udito due distinti boati – forse esplosioni -, lanciando immediatamente l’allarme alla Capitaneria di porto che ha attivato i normali protocolli antincendio e antinquinamento bloccando le operazioni di scarico e mandando alcuni sommozzatori per verificare gli eventuali danni; constatando al contempo che nessuno sembra essere rimasto ferito.

Camilla Sanvoisin morta di overdose: nessun segno di violenza/ Il fidanzato indagato: "Non sono un mostro"

Cos’è successo alla petroliera Seajewel ormeggiata a Savona: l’ombra del terrorismo internazionale anti-Russia

Proprio qui inizia il mistero della petroliera Seajewel con i sommozzatori che hanno notato – poco sotto la linea di galleggiamento – una bombatura dello scafo verso l’interno, come se avesse urtato qualcosa, oppure fosse stato coinvolto in un’esplosioni: immediato ed ovvio l’avvio delle indagini che per ora tengono aperte tutte le possibili piste partendo – appunto – dall’incidente, passando per la possibile (ma leggermente improbabile) presenza di un ordigno bellico della Seconda guerra mondiale in acqua ed arrivando fino al sabotaggio e al terrorismo; al punto che sembra essere stata coinvolta anche la sezione antimafia e antiterrorismo della procura genovese.

Spionaggio Jacobs, altro testimone parla del fratello di Filippo Tortu/ Il manager di Marcell: "Inquietante"

Complessivamente ad avvalorare la tesi di un possibile sabotaggio terroristico della petroliera Seajewel ci sarebbe – oltre alla tipologia di danno ascrivibile ad un’esplosione dall’esterno dello scafo, ai boati uditi a bordo dell’equipaggio e alla singolare moria di pesci nel luogo dell’attracco – un elemento importante: la nave ormeggiata a Savona (che batte bandiera di Malta) era partita dall’Algeria e secondo un’inchiesta di Ukrainska Pravda sarebbe una delle petroliere ombra della Russia con le quali aggira la sanzioni consegnando petrolio alla Turchia che – poi – viene ridistribuito virtualmente pulito dalla sua origine in UE.