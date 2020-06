SAVONA: “FORMICA ITALIA LAVORA PER EUROPA CICALA”/ “Politica ha risposto alla crisi”

Paolo Savona, presidente della Consob, nell’annuale discorso al mercato torna a sparare a zero sull’Europa e su come l’Italia stia lavorando nei fatti, a livello economico, per un sistema che ne disperde i sacrifici. “Gli italiani sono tutt’altro che cicale, come una distorta pubblicistica tende a sostenere, mentre sono formiche che lavorano per sostenere molte cicale estere“, questa la frase che i riassume i concetti espressi dal professore, esperto di economia conosciuto per le sue posizioni considerate anti-europeiste. “Alla fine dello scorso anno“, ha sottolineato Savona, “le famiglie italiane disponevano di una ricchezza immobiliare, monetaria e finanziaria, al netto dell’indebitamento, pari a 8,1 volte il loro reddito disponibile, di cui il 3,7 volte in forma di attività finanziarie, per un ammontare di 4.445 miliardi di euro“. Risorse che sostengono paesi che il professore ha definito “cicale”, “anche quelle di paesi che hanno un ben differente rilievo economico, come il Canada, gli Stati Uniti, il Regno Unito, il Belgio, la Francia e la gran parte dei paesi sudamericani.”

SAVONA: “CRISI CORONAVIRUS UN’ANOMALIA”

Paolo Savona ha sottolineato come la crisi economica scaturita dalla pandemia di coronavirus rappresenti un’anomalia perché non frutto di fallimento del mercato. “L’anomalia della crisi in corso – ha detto Savona – è stata autorevolmente descritta come un evento che non doveva affrontare una bolla inflazionistica, né un boom di domanda aggregata, né alterazioni sistemiche del mercato finanziario, ma uno sconvolgimento dell’offerta produttiva dovuto a fattori esogeni, in gran parte metaeconomici, in quanto afferenti alla reazione alla pandemia Covid-19.” L’economista assolve la politica, sottolineando come la risposta a questo imprevisto tsunami sia stata a suo avviso la migliore possibile, considerando la situazione del tutto eccezionale e imprevedibile: “Quella in corso, rispetto ad altre crisi del passato, non è un caso di fallimento del mercato, né della politica economica; anzi, questa ha reagito prontamente in misura abbastanza soddisfacente, andando anche oltre le forme tradizionali di intervento al fine di impedire che l’instabilità uscisse fuori controllo, soprattutto dal lato finanziario“.



