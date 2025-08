Chi è Sayf, il rapper italo-tunisino originario della Liguria? Il legame con le sue origini da parte di mamma e con Genova, poi l'amore per il rap

Nato a Genova nel 1999, Sayf ha cominciato la sua carriera già alle scuole medie, quando ha imparato a suonare la tromba, per poi appassionarsi più avanti al rap, intorno ai quattordici anni. L’artista, di origini nordafricane da parte della mamma, è proveniente dalla Tunisia. Nato però in Italia, appunto a Genova, Sayf è cresciuto tra Rapallo e Santa Margherita Ligure. Un legame importante quello con la sua terra ma non da meno lo è quello con la Tunisia, terra di origine della mamma. Nel 2017, a diciotto anni, la prima vera esperienza musicale per Sayf, con la nascita del collettivo Luvre Muzik, con altri artisti. Con il collettivo Sayf ha pubblicato diversi mixtape, iniziando però ad affermarsi anche come artista solista. Nel 2024 è arrivata per lui un’altra avventura professionale con il collettivo “Genovarabe” insieme ad altri rapper di origine araba. Nella sua giovane carriera ha già collaborato con artisti già affermati come Bresh, Marco Mengoni ma anche Rkomi.

Parlando al Secolo XIX del suo legame con Genova e di come la città abbia ispirato il suo lato artistico, Sayf ha raccontato: “Genova è sempre stata questo: scambio culturale. Il fatto che oggi degli italiani di seconda e terza generazione, figli di migranti, facciano canzoni sotto la bandiera di Zena, è un messaggio potentissimo”. Particolarmente importanti, infatti, sono le sue origini tunisine nella sua musica, ma lo è anche il legame con Genova e in generale con la sua amata Liguria.

Sayf, chi è: “Amo il romanticismo. Nei miei brani…”

Nei suoi brani Sayf parla anche di amore: “Spesso sono amori non ricambiati” ha scherzato il rapper, affermando di amare molto il romanticismo. L’artista italo-tunisino, classe 1999, racconta un mondo diverso, basandosi su ciò che vive nel quotidiano: stop, dunque, alla narrazione di pistole, sparatorie, donne come oggetto da possedere. La sua è una musica diversa, anche nel suono: samba, cumbia, canzoni della tradizione. C’è tanto nella sua musica.