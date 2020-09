“Sbagliato vivere a contatto con gli animali”/ L’esperto: “Portano malattie”

L’AGI (Agenzia Giornalistica Italiana) riporta le parole che Mauro Giacca, genetista e docente presso il “King’s College” di Londra, ha pronunciato durante un incontro a Trieste avente la seguente tematica: “Come migliorare il nostro rapporto con la Natura dopo il Coronavirus”. “Dal punto di vista medico il messaggio è chiaro – ha dichiarato l’esperto –: bisogna smetterla di vivere a contatto con gli animali come si usa fare in molti paesi dell’Asia. Il fatto di vivere a stretto contatto tra uomini e animali ci ha regalato l’influenza aviaria, la suina, la Sars e ora il Covid-19. In Africa ha portato ebola. Quindi, bisogna stare lontano dagli animali, che sono pieni di virus. Molti di questi hanno la facilità di fare il salto di specie, ma noi siamo impreparati, non siamo evoluti per difenderci dai virus”, ha avvertito Giacca, ribadendo così come la convivenza stretta sia da evitare e rifuggire quanto più possibile.

“NON STIAMO A CONTATTO CON GLI ANIMALI”

Il professor Mauro Giacca, sempre in riferimento a quanto riportato dall’AGI, ha quindi puntualizzato che occorre sì stare lontano dagli animali, precisando che non bisogna entrare in contatto “con allevamenti massicci di polli, di suini. Non lasciamo i mercati con le bestie vive che si toccano e si portano a casa. Se dobbiamo fare allevamento e macellazione, dobbiamo farlo in ambienti protetti, igienicamente controllati”. Osservazioni tutto sommato corrette, a maggior ragione dopo la recente pandemia e alla luce di ulteriori potenziali pericoli per l’umanità intera. “Non è un caso – ha proseguito – che queste malattie siano partite dagli animali in Asia e Africa e non in Europa o in altri Paesi. Ci sono abitudini millenarie che fanno sì che ci sia questo rapporto con gli animali, che è totalmente inconcepibile in un pianeta di 7 miliardi di persone”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA