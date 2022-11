Sbai contro Rivista gesuiti/ “Femminicidio nato in Occidente? Per Islam è di Stato”

Souad Sbai, ex deputata della Lega e presidentessa di una associazione a sostegno delle vittime di femminicidio musulmane in Italia, si è scagliata contro i gesuiti della rivista “La civiltà cattolica”, che in un articolo dal titolo Onore e femminicidio hanno definito il fenomeno come frutto del “patriarcato” e della “cultura” dell’Occidente. Un quadro che tralascia ciò che invece avviene in quei Paesi dove la “poligamia” è ammessa e vige la “cultura islamista” radicale.

“Ci sono Paesi in cui il femminicidio è addirittura un femminicidio di Stato”, ha ricordato tra le colonne di Libero la politica e saggista originaria del Marocco. “Due settimane fa, non nel secolo scorso, in Sudan è stata lapidata una ragazza che aveva subito un processo sommario senza neanche poter usufruire di un avvocato. Cos’è, questo, se non un femminicidio?”. L’esempio è facilmente estendibile anche a Paesi come il Pakistan, dove numerose donne sono state uccise per la protesta contro il velo, nonché nell’Afghanistan dei talebani, in Iran e in Nigeria.

Souad Sbai contro gesuiti: la polemica sul femminicidio

Souad Sbai ha dunque chiesto ai gesuiti della rivista “La civiltà cattolica” di “avere l’onestà intellettuale di raccontarcela per intero, la storia”. Anche perché quest’ultima può aiutare a comprendere ciò che accade anche in Italia. È il caso, ad esempio, di giovani donne come Saman Abbas, uccise perché volevano vivere all’occidentale e perché si sono rifiutate di accettare un matrimonio combinato. “Il 30% delle bambine immigrate in Italia non va a scuola, è su di loro che dobbiamo concentrarci altrimenti saranno le vittime dei femminicidi di domani”, ha sottolineato la politica.

La correlazione dell’onore è dunque soltanto una faccia della medaglia, soprattutto nel caso in cui questo aspetto del fenomeno sia analizzato esclusivamente dal punto di vista dell’Occidente. Anche le altre civiltà, infatti, assumono un ruolo fondamentale nella vicenda.











