Sbarcano da barcone migranti, ma sono influencer tunisine/ La traversata su TikTok

Due influencer tunisine, la 18enne Sabee al Saidi e la 21enne Chaima Ben Mahmoude, sono sbarcate a Lampedusa su un barcone al fianco di un gruppo di migranti, simulando anch’esse la traversata del Mediterraneo che per molti loro concittadini rappresenta un vero e proprio viaggio della speranza, che spesso è causa di morte. Le giovani, che su Instagram totalizzano un totale di 2 milioni di followers, tuttavia, come ricostruito da Il Messaggero, non hanno nulla a che vedere con i loro compagni di percorso: vivono, infatti, nel lusso.

Le fotografie e i video pubblicati sui social network dimostrano che la traversata del Mediterraneo per le due influencer è stato esclusivamente un modo per far parlare di sé: su Tik Tok, infatti, hanno documentato il viaggio in mare, mostrando quanto si divertivano ballando melodie rap e scattandosi selfie sul gommone. I loro profili, nei giorni successivi, sono tornati a riempirsi di immagini di boutique di lusso e panorami spettacolari, come quello della Torre Eiffel a Parigi. Dopo essere sbarcate illegalmente via mare in Sicilia, infatti, hanno dato inizio alla loro vacanza in giro per l’Europa.

Sbarcano da barcone migranti, ma sono influencer tunisine: è polemica

È inevitabilmente scoppiata la polemica contro le due influencer tunisine che sono sbarcate a Lampedusa in un barcone di migranti. “I social media diffondono una visione dell’Europa che non è accurata”, ha commentato al Telegraph Matt Herbert, ricercatore presso la “Global Initiative Against Transnational Organized Crime”. I clandestini morti a causa dei naufragi nel Mar Mediterraneo in questi ultimi anni, infatti, sono innumerevoli. Il fatto che la traversata diventi motivo di vanto su Tik Tok, dunque, è una grave fonte di rischio. È per questa ragione che la 18enne Sabee al Saidi e la 21enne Chaima Ben Mahmoude sono state aspramente criticate.

Le due si sono giustificate sostenendo di non essere riuscite ad ottenere un visto regolare, ma in molti nutrono dei dubbi in merito al fatto che si sia trattato piuttosto di una bravata. La speranza è che le giovani si siano redente a seguito della terribile esperienza. “La paura era enorme, il mare era agitato e c’erano onde molto alte. Abbiamo pregato e ci siamo preparati alla morte, Quando ci hanno detto che eravamo arrivati nelle acque italiane non potevamo crederci”, ha raccontato la ventunenne.

