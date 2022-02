Scadenza 18app, a che ora scade?/ Bonus cultura da 500 euro va speso entro oggi

Quello di oggi, lunedì 28 febbraio 2022, è il giorno della scadenza di 18app, il bonus cultura da 500 euro per i nati nel 2002, spendibile per concerti, cinema, musica, libri, parchi, musei, monumenti, eventi culturali, danza, teatro, prodotti dell’editoria audiovisiva e ancora corsi di lingua straniera, corsi di teatro e corsi di musica. Ricordiamo che sul portale www.18app.italia.it è possibile vedere il proprio portafoglio e gestire da lì il proprio bonus, che entro le 24 svanirà. Dunque, se voi siete tra coloro che ne possono usufruire e non hanno ancora avuto modo di farlo, non indugiate oltre e impiegate la somma a vostra disposizione, in quanto si tratta di un’occasione fondamentale per incrementare la diffusione della conoscenza e, soprattutto, arricchire il vostro bagaglio culturale.

Com’è noto, 18app potrà essere utilizzato per l’acquisto anche di abbonamenti a giornali periodici, sia in formato cartaceo che elettronico, e anche per comprare su Amazon oggetti e volumi inclusi nel bonus (libri, eBook su Kindle, audiolibri su Audible, DVD, blu-ray, vinili, cd), oltre a prodotti dell’editoria audiovisiva (singole opere audiovisive, distribuite su supporto fisico o in formato digitale, con esclusione di supporti hardware di qualsiasi natura atti alla riproduzione).

SCADENZA 18APP: NECESSARIE LE CREDENZIALI SPID

A proposito della scadenza di 18app, ricordiamo che per iscriversi al portale 18App e per fare login sono indispensabili le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), che potrete ottenere rivolgendovi a uno degli identity provider, ossia Aruba, InfoCert, Namirial, Poste Italiane, Register, Sielte e TIM.

Come si legge online, per quanto possa essere ovvio e intuibile, sono escluse dalla possibilità di acquisto “le opere a carattere videoludico, pornografico o che incitano alla violenza, all’odio razziale o alla discriminazione di genere. Non è possibile acquistare abbonamenti per l’accesso a canali o piattaforme che offrono prodotti audiovisivi. Le opere, in ogni caso, devono essere tutelate dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e destinate al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione, nonché commercializzate nel rispetto della normativa vigente”.

