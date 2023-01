Scadenza bollo auto 2023/ Quando pagare? Date da ricordare

Scadenza bollo auto 2023: come viene determinata la data ultimo pagamento

La scadenza del bollo auto nel 2023 va rispettate in base a determinate caratteristiche. Negli anni molti automobilisti dimenticano le date, ma soprattutto molti di essi non sanno come viene determinata la data ultima di pagamento, prima che poi vada in scadenza e si rischiano delle sanzioni.

Nonostante il 2023 preveda lo stralcio del bollo auto, questo non giustifica le dimenticanze (soprattutto quelle fatte a posta), di molti automobilisti. Per questo motivo, nella guida in questione, elenchiamo tutte le date per pagare l’ultima.

Scadenza bollo auto 2023: tutte le date da memorizzare

La scadenza del bollo auto nel 2023, prevede delle date specifiche, ma sempre variabili in base alla data di immatricolazione del veicolo in possesso e alla tipologia del mezzo:

Scadenza dicembre 2022, dall’1 al 31 gennaio 2023 ;

; Scadenza gennaio 2023, dall’1 al 28 febbraio 2023 ;

; Scadenza febbraio 2023, dall’1 al 31 marzo 2023 ;

; Scadenza marzo 2023, dall’1 al 30 aprile 2023 ;

; Scadenza aprile 2023, dall’1 al 31 maggio 2023 ;

; Scadenza maggio 2023, dall’1 al 30 giugno 2023 ;

; Scadenza giugno 2023, dall’1 al 31 luglio 2023 ;

; Scadenza luglio 2023, dall’1 al 31 agosto 2023 ;

; Scadenza agosto 2023, dall’1 al 30 settembre 2023 ;

; Scadenza settembre 2023, dall’1 al 31 ottobre 2023 ;

; Scadenza ottobre 2023, dall’1 al 30 novembre 2023 ;

; Scadenza novembre 2023, dall’1 al 31 dicembre 2023 ;

; Scadenza dicembre 2023, dall’1 al 31 gennaio 2024.

Esistono tuttavia, delle categorie di automobilisti che sono esenti dal pagamento del bollo, ovvero:

Affetti da disabilità:

Non vedenti e/o sordi;

Aventi handicap psichico o mentale con riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;

disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;

Disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

Ma il pagamento del bollo auto non è previsto anche in altri casi come questi in elenco:

In caso di furto del mezzo , previa denuncia;

, previa denuncia; In caso di vendita della macchina : chi cede la vettura non deve pagare il bollo, se questo scade dopo la trascrizione dell’atto di vendita oppure in donazione al PRA;

: chi cede la vettura non deve pagare il bollo, se questo scade dopo la trascrizione dell’atto di vendita oppure in donazione al PRA; In caso di radiazione della vettura;

della vettura; In caso di rinuncia all’eredità della macchina tramite trascrizione al PRA: in questo modo non si è tenuti a pagare il bollo per la macchina del defunto passata in successione;

