Scadenza bollo auto 2023/ Ultimo giorno per i debitori di aprile: quand’è? (1 luglio 2023)

La seconda scadenza del bollo auto 2023 è alle porte. Oggi 30 giugno 2023, gli automobilisti che erano già in debito nel mese di aprile sempre dello stesso anno (2023), non potranno più rimandare il pagamento. Dunque, si attiverà per loro e in caso contrario, il meccanismo di riscossione.

Dopo aver appreso il conteggio del bollo auto del 2023, è giunta l’ora di versare all’erario il dovuto. L’imposta automobilista prevede il pagamento per tutti gli automobilisti che detengono un mezzo a quattro ruote, ma da versare in tempi e modi specifici.

Scadenza bollo auto 2023: 30 giugno, ultimo giorno per pagare

La seconda scadenza del bollo auto 2023 in realtà, è già alle porte. Oggi 30 giugno 2023 bisognerà inevitabilmente, corrispondere il pagamento tramite uno dei suddetti canali:

Poste Italiane: è possibile pagare online oppure allo sportello fisico; Corrispondendo l’importo all’ACI; Agenzia Sermetra; Punti vendita o canali online di Mooney; Store della Lottomatica; Ulteriori Agenzie di disbrigo pratiche auto (purché autorizzati ad operare in Italia). Ad esempio Agenzia Italia Net Service, Isaco, Stanet, PTAvanti. Tramite enti bancari e operatori che hanno aderito all’iniziativa PSP; Mediante pagoBollo online (il servizio ACI anche noto come Bollonet).

Quest’ultima possibilità è usufruibile da tutti i cittadini di ogni Regione italiana, salvo Veneto e Calabria.

Rinnovo bollo auto 2023: tutte le prossime scadenze

Dopo aver visto la scadenza del bollo auto di giugno 2023 (ribadiamo oggi venerdì 30), ecco il resto delle prossime scadenze previste dal mese di giugno fino a dicembre 2023.

Scadenza giugno 2023, pagamento dall’1 al 31 luglio 2023; Scadenza luglio 2023, pagamento dall’1 al 31 agosto 2023; Scadenza agosto 2023, pagamento dall’1 al 30 settembre 2023; Scadenza settembre 2023, pagamento dall’1 al 31 ottobre 2023; Scadenza ottobre 2023, pagamento dall’1 al 30 novembre 2023; Scadenza novembre 2023, pagamento dall’1 al 31 dicembre 2023; Scadenza dicembre 2023, pagamento dall’1 al 31 gennaio 2024.

Ricordiamo che segnarsi la data in cui pagare il rinnovo del bollo auto è estremamente importante per evitare di ricevere delle pesanti sanzioni che andrebbero ad inficiare sul conto corrente.

