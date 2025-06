Siamo sempre più vicini alla scadenza della cedolare secca 2025. Cambiano le modalità e la valutazione sulla convenienza.

La scadenza della cedolare secca al 2025 è fissata a lunedì 30 giugno 2025. Tra le novità inserite nell’ultima Legge di Bilancio non manca l’applicazione della nuova aliquota, che ammonta al 26%. Si ricorda che questa forma di locazione rientra tra le agevolazioni fiscali, sia per gli inquilini che per i proprietari.

Assegno Unico INPS 2025/ C'è tempo per aggiornare l'ISEE (scadenza)

Tuttavia, la cedolare secca può esser esercitata non per forza fin da subito, ma anche dopo un po’ di anni dalla stipula del contratto. È comunque importante evidenziare le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio, così da comprendere l’eventuale convenienza.

Scadenza della cedolare secca 2025 e le modifiche

La scadenza della cedolare secca 2025 è alle porte (lunedì 30 giugno), e i proprietari di un immobile è giusto che tengano in considerazione le modifiche apportate dopo l’ultima Legge di Bilancio, che potrebbero far rivalutare la scelta del contratto di locazione.

Quanto aumenta il valore di una casa ristrutturata/ I paragoni delle città

In linea teorica, la cedolare secca potrebbe essere il regime meno efficiente qualora si prospettasse un periodo di elevata inflazione, e l’unica fonte di reddito a propria disposizione fosse proprio quella derivante dal canone di locazione.

Mentre, in caso di altri redditi, la cedolare secca potrebbe risultare vantaggiosa in quanto esclude il reddito da locazione dalla base imponibile Irpef, e dunque consente un introito netto maggiore.

Un occhio all’ISEE e alla dichiarazione dei redditi

Durante la determinazione dell’ISEE e la dichiarazione dei redditi è possibile che il contribuente noti degli effetti fiscali sfavorevoli di cui tener conto. Intanto, nel momento in cui presenta la dichiarazione, occorre valutare il regime scelto.

TARI 2025/ Primi bollettini con scadenza: le differenze tra le città

Se è applicata la cedolare secca, allora l’imposta sarà calcolata sul canone lordo; diversamente, al 66,5% (se il contratto è sottoscritto da studenti fuori sede oppure a canone concordato), oppure al 95% (se si tratta di un canone libero).

Anche in fase di compilazione dell’ISEE, la cedolare secca inciderà sul valore, dato che si considererà il reddito complessivo includendo il ricavo proveniente dal canone di locazione. Diversamente, applicando il regime IRPEF, si considererà soltanto il 95% del reddito da locazione.

Infine, è possibile effettuare il versamento in un’unica soluzione oppure rateizzarlo (con scadenze tra giugno e novembre).