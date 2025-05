Il tribunale di Isernia ha trattato una causa inerente all’estinzione di una ipoteca ventennale, in cui il richiedente pretendeva di poterla rinnovare. Il Conservatore ha preferito riservare la risposta definitiva poiché la domanda è arrivata, secondo lui, “tardivamente”, considerando il giorno festivo come un qualunque termine perentorio.

Bonus benessere 2025/ Elenco dei beneficiari online: ecco quando

Estinzione ipoteca a 20 anni: le feste valgono?

Nella sentenza di riferimento, l’estinzione della ipoteca con durata di 20 anni cade in un giorno festivo; per questo motivo, chi ha richiesto il rinnovo della garanzia è convinto di poter ottenere una deroga.

L’ipoteca è stata iscritta ufficialmente il 22 aprile del 2004. Il richiedente ha tentato di rinnovare la garanzia 20 anni dopo. Nello specifico, ha inoltrato la richiesta il venerdì 19 aprile (in un orario fuori dal lavoro), convinto che, grazie al weekend, il termine di scadenza venisse prorogato.

Documenti in Italia/ Costi molto più alti che in Europa: il listino

Secondo il collegio, la tempestività è essenziale, e neppure i giorni festivi possono garantire una proroga del termine della garanzia ventennale.

Le festività non contano

La sentenza si è conclusa con la pronuncia del Tribunale di Isernia, il quale ha confermato che chiunque volesse rinnovare o prolungare una garanzia reale in scadenza deve farlo in tempi celeri. In aggiunta, se ci fosse una festività vicina, occorrerà considerare un invio con largo anticipo.

La Suprema Corte ha confermato la estinzione automatica nel caso in cui si superasse il termine della garanzia reale.

A tal proposito, il Legislatore ha chiarito che, in questo caso, al creditore non spetta altro che aprire un nuovo contratto ipotecario (il precedente risulterà estinto per i motivi sopra esposti).

VIAGGIO NEL BUON LAVORO/ 4. Francesca Rizzi (Jointly): "Se sei felice produci di più, ecco il nostro segreto"