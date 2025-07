Dal 2026 cambia la scadenza del pagamento del bollo auto e viene abolito il principio di esenzione in caso di fermo.

CA partire dal 2026 e soltanto per i veicoli di nuova immatricolazione, la scadenza per il pagamento del bollo auto cambia. Attualmente la Camera sta valutando l’emendamento del Consiglio dei Ministri, che sarebbero già d’accordo ad attuarlo.

Nonostante l’imposta da pagare resti sotto la responsabilità delle singole Regioni italiane, gli enti locali avranno sempre una propria autonomia in relazione ad alcune modifiche da apportare. Tuttavia le novità sono state implementate al fine di rendere più veloce e chiaro l’iter per il pagamento.

Come cambia la scadenza del pagamento del bollo auto

La scadenza per il pagamento del bollo auto sarà uguale per tutti, e così come hanno già fatto Lombardia e Piemonte, le nuove immatricolazioni a partire dal 1° gennaio dell’anno prossimo (2026), dovranno pagare il tributo nell’anno successivo.

Viene cambiato anche il termine ultimo per poter pagare l’imposta, che adesso fa fede all’ultimo giorno del mese dopo a quello in cui è stato immatricolato, rispetto al sistema odierno che invece varia i tempi laddove l’immatricolazione risulti negli ultimi 10 giorni del mese in corso.

Pagamenti per quadrimestre e applicazione nuove regole

Le nuove regole non escludono il pagamento per quadrimestre. Gli automobilisti che potranno farne parte sono coloro che hanno ricevuto una sospensione o cessazione temporanea del tributo.

L’applicazione delle nuove regole non coinvolge i veicoli che vengono commercializzati fino alla fine di quest’anno 2025. In tal caso si terrà conto del sistema precedente, sempre tenendo in considerazione i fatidici casi di “cessazione”.

Ad esempio, qualora venisse prevista una cessazione o esenzione parziale del bollo dell’auto e la stessa fosse applicata soltanto dopo il 31 dicembre dell’anno in corso (2025), allora la tassa andrà pagata in un’unica soluzione e annualmente (dunque con le nuove regole del 2026).

Fermo amministrativo

Anche le vetture sotto sequestro amministrativo dovranno essere oggetto del pagamento del bollo, contrariamente a quanto accadeva prima visto che in quel caso era prevista una “esenzione totale” perché era come se si perdesse la titolarità del veicolo.