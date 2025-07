Il Fisco ha pubblicato il calendario con ogni scadenza riguardo alla Rottamazione Quater e alle rate da dover saldare.

Siamo sempre più vicini alla scadenza della Rottamazione Quater, che è prevista per il 31 luglio di quest’anno. Tuttavia, ci sono delle regole e normative da dover rispettare, come, ad esempio, i giorni di tolleranza e il numero massimo di rate, che differiscono da soggetto a soggetto.

Abbiamo visto recentemente che la Definizione Agevolata è valida anche per i riammessi, ma comunque a condizioni differenti. Ad esempio, ai ripescati spetta un piano di pagamento rateale più ampio (10 rate a trimestre in più rispetto all’ordinario), ma non solo.

Le regole sulla scadenza della Rottamazione Quater

La prima scadenza da rispettare, questo mese, riguardo alla Rottamazione Quater concerne la nona rata. Il termine ultimo per saldare – lo stesso vale per chi è stato riammesso da poco – è il 31 luglio, che, con i cinque giorni di tolleranza, si passerebbe al 5 di agosto.

Qualora non si rispettasse il termine previsto dalla legge vigente, il fisco farebbe decadere immediatamente i vantaggi promessi ai debitori, costringendoli a dover rimborsare il debito residuo, comprensivo di tassi e interessi di mora.

Per i contribuenti che desiderano visualizzare il piano di pagamento rateale e le possibilità che ci sono per poter pagare, è sufficiente controllare l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

In alternativa, è attivo il servizio ContiTU, che consente di poter scegliere quali cartelle saldare, mentre i restanti debiti verranno pagati in un modo e con tempi differenti (e, qualora non vengano saldati, il fisco potrà recuperarli forzatamente).

Cartelle debitorie prive di definizione agevolata

Le cartelle debitorie di chi non rientra tra “i riammessi” prevedono delle caratteristiche differenti. Intanto, i tempi massimi sono pari a 84 rate (novità di quest’anno e riservata soltanto a chi ha un debito al di sotto dei 120.000 €), e a prevalere sono esclusivamente gli accordi presi inizialmente con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Per le 10 rate – luglio a parte – i ripescati dovranno adeguarsi al calendario con scadenze scaglionate (le stesse valgono per il prossimo biennio): 30 novembre di quest’anno e, a seguire, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed infine il 30 novembre.