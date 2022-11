Scadenza TARI 2022/ Entro quando pagare e come risparmiare suddividendo in tranche

La scadenza del TARI del 2022 è praticamente alle porte. Tutti i titolari di un immobile dove vige lo smaltimento rifiuti, sanno bene entro il 31 dicembre di ogni anno, va pagata questa tassa destinata alle casse comunali. Ma come funziona il pagamento? Qual è il termine ultimo consentito?

Abbiamo visto non troppo tempo fa, le condizioni imposte dal Comune di Milano per la TARI. Dato che è una tassa comunale, ogni territorio potrebbe applicare degli sconti e dei prezzi differenti gli uni dagli altri. In questo articolo vedremo con esattezza, la scadenza e quali sono le possibilità di pagamento.

Scadenza TARI 2022: 3 tranche di pagamento disponibili

La scadenza TARI 2022 è fissata – come ogni anno – al 31 dicembre 2022. Dal momento in cui alcuni importi potrebbero essere sostanziosi, e non tutti – specialmente in periodo di rincari – possono permettersi di pagare in un’unica soluzione, per chi volesse è possibile suddividere la cifra in 3 tranche:

1° Acconto da saldare entro la fine del mese di aprile; 2° Acconto da saldare entro la fine del mese di luglio; Il saldo finale è da pagare entro e non oltre, il 31 dicembre del 2022.

Ora che abbiamo appurato qual è l’ultimo termine previsto per il pagamento dell’imposta per i rifiuti, è importante per molti cittadini italiani, assicurarsi che il calcolo sia congruo alla quantità di immondizia prodotta.

Per farlo, vanno tenute in considerazione 2 componenti importanti:

Quota fissa: il calcolo viene effettuato moltiplicando i metri quadri di un’unità immobiliare (considerando anche le pertinenze), per il numero degli occupanti (nel caso in cui il proprietario non viva nella struttura, il numero degli occupanti verrà preso in considerazione in via presuntiva, con un riferimento ad una determinata tabella). Quota variabile: la variazione è da Comune a Comune, basata su un quantitativo minimo obbligatorio e sulla quantità di rifiuti residui conferiti.

Questo è tutto quel che riguarda sia la scadenza della TARI 2022, che l’importo da calcolare.

