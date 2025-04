I contribuenti italiani devono tenersi pronti alle scadenze fiscali previste alla fine di aprile 2025, con forte prevaricazione su imposte quali la Tobin tax, le ricevute da saldare a favore dei condomini e il versamento dell’IVA.

Sempre per quel che riguarda la fiscalità e il 30 di aprile di quest’anno, scade l’onere di pagare la 2° rata per sanare le omissioni o errori di natura fiscale, in merito al biennio riguardante il 2018 e il 2022 (detto ravvedimento tombale).

Scadenze fiscali aprile 2025 per i contribuenti

Tra le prime scadenze fiscali aprile 2025 (entro il giorno 15), figurano i soggetti con P.IVA. Si tratta di coloro che fanno impresa e per i quali vige l’obbligo di versare l’Imposta sul Valore Aggiunto e documentare in fattura il trasporto dei beni venduti o del servizio altrettanto commissionato.

Quanto ai condomini – che lavorano come sostituto d’imposta – devono rispettare l’inoltro e il pagamento di oneri e servizi da dichiarare poi nell’F24 telematico, oppure provvedendo ad inserire i nuovi Codici Tributo mediante un intermediario autorizzato ad operare.

Per questa misura la scadenza è prevista al 16 di aprile e i codici tributo da dover immettere sono tre, il 1019, il 1020 ed infine il 1040.

Tobin Tax

Tra gli adempimenti obbligatori al 2025, specificatamente entro il 16 aprile, c’è la Tobin Tax. Si tratta delle imposte che società fiduciarie, Banche e aziende di investimento devono pagare dopo aver svolto un servizio di investimento e/o formazione a favore degli utilizzatori.

Anche questa tassa va pagata inserendo i codici tributo nel modello F24. Si tratta dei seguenti codici 4058, 4059 e 4060.

Pagare il 2° acconto

Ancora entro il 16 aprile di quest’anno le persone fisiche con partita IVA devono saldare il 2° acconto sui ricavi del 2024. L’adempimento è obbligatorio nei confronti di chi ha ricavato meno di 170.000€ e per chi ha scelto di rateizzare il pagamento.

Soggetti decaduti a fine 2024

Non una vera e propria scadenza ma un inoltro obbligatorio della domanda entro il 30 aprile di quest’anno, i cui decaduti alla rottamazione quater possono decidere di farsi riammettere così da poter pagare soltanto i debiti residui.