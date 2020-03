Scadenze fiscali e previdenziali 20 marzo 2020/ Proroga versamenti: chi deve pagare

Come cambiano le scadenze fiscali e previdenziali per famiglie e imprese dopo la pubblicazione del Decreto “Cura Italia”? Sono previsti infatti diversi slittamenti di adempimenti fiscali e contributivi che, in alcuni casi, si aggiungono ad altri già in corso, superandoli. Di conseguenza, c’è una nuova tabella di marcia fiscale da rispettare. Ma non per tutti. C’è infatti una categoria di contribuenti che devono accontentarsi solo di una breve proroga, fino al 20 marzo 2020, dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, che erano in scadenza lunedì 16 marzo 2020. Ci riferiamo in questo caso a quegli operatori economici ai quali non si applica la sospensione. Chi sono? In primis, coloro che hanno un fatturato superiore ai 2 milioni di euro, come era stato anticipato dalle bozze. Di conseguenza, devono procedere con i versamenti Iva, ritenute e contributi di marzo appunto entro il 20 marzo 2020.

SCADENZE FISCALI 20 MARZO 2020: CHI DEVE PAGARE

Non ci sono, invece, limiti di fatturato per la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo per alcuni specifici settori, che sono tra l’altro quelli più colpiti dalle restrizioni introdotte dal Governo per arginare la diffusione del Coronavirus. Nello specifico, i settori interessati sono turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse. Il viceministro dell’Economia Antonio Misiani aveva lanciato un appello attraverso Radio Capital proprio ha chi ha un fatturato alto: «Diamo la possibilità a tutti di sospendere il pagamento dell’Iva, ma chi può pagare lo faccia, per il bene del Paese». Infine, non è prevista la sospensione da uno a due mesi della ritenuta d’acconto per i fatturati sotto i 400mila euro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA