Le scadenze fiscali per il mese di luglio del 2025 sono colme. Gli adempimenti valgono sia per le persone fisiche che per le aziende.

Anche le scadenze fiscali luglio 2025 sono colme di adempimenti. Le più importanti sono focalizzate alla fine del mese, mentre le restanti (Tobin tax, le ritenute dei condomini e il versamento dell’IVA) vanno pagate a partire della metà di questa mensilità.

Le due date più importanti da dover segnare sono previste per mercoledì 30 e giovedì 31 luglio, il cui adempimento da rispettare è inerente al saldo e al 1° acconto del modello RP (i redditi delle Persone Fisiche) e del 730 precompilato, e poi il Ravvedimento Tombale e la rata della Rottamazione Quater.

Quali sono le scadenze fiscali luglio 2025

Le scadenze fiscali luglio 2025 coinvolgono sia le persone fisiche ma anche quelle giuridiche. Attenzione dunque agli adempimenti da rispettare al fine di evitare possibili sanzioni o la perdita del beneficio (come il mancato pagamento della rata della Definizione Agevolata).

Scadenza Note 15 Luglio Registrazione e invio delle fatture differite per servizi e beni consegnati nella mensilità solare antecedente 16 Luglio Versare tramite F24 i pagamenti effettuati dai condomìni relativamente ai servizi, opere e/o contratti d’appalto al mese precedente 16 Luglio Versamento delle tasse (con F24) per le azioni detenute dalle società di investimento, fiduciarie ed istituti bancari 21 Luglio Le aziende elettriche devono comunicare all’Ade delle riscossioni dei canoni TV tramite il portale Fisconline o Entratel 30 Luglio Saldo e 1° acconto per i contribuenti che hanno tardato il pagamento del 730 (è previsto un costo maggiorato dello 0,40% come sanzione d’interessi) 30 Luglio I contribuenti ISA devono pagare anche loro il saldo e il 1° acconto delle tasse 31 Luglio I gestori delle pompe di benzina devono comunicare all’Agenzia dei monopoli e delle dogane i corrispettivi quotidiani per il gasolio e la benzina 31 Luglio Pagamento della 9ª rata della Definizione Agevolata (utile per mantenere i benefici) 31 Luglio Ai contribuenti ISA spetta il pagamento della 5ª rata delle tasse addizionali e sul fatturato concordato con appunto il CPB

A proposito di Rottamazione Quater, recentemente è stato attivato il portale ContiTU al fine di modificare la rateizzazione e stabilire quali cartelle o avvisi includere.

Per chi ha scelto di pagare il debito in una sola soluzione, la scadenza è prevista per giovedì 31 luglio (pena il decadimento immediato).