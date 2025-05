A parte i bonus e i contributi spettanti, le scadenze fiscali da rispettare entro maggio 2025 sono altrettanti colme di adempimenti. Tra pagamenti relativi ai contributi INPS, ritenute fiscali, versamenti IVA la Rottamazione delle cartelle (la fatidica Quater), le date da segnare e gli impegni sono significativi.

Segneremo un elenco di impegni fiscali da dover rispettare obbligatoriamente per non incorrere a delle sanzioni a dei provvedimenti disciplinari e amministrativi “gravi”. Tra gli impegni più importanti non possiamo omettere proprio la rottamazione delle cartelle, pena il decadimento immediato del beneficio.

Le scadenze fiscali maggio 2025 da dover rispettare

In elenco abbiamo provveduto all’inserimento di tutte le scadenze fiscali da rispettare entro maggio di questo 2025 tenendo conto di chi deve adempiere agli obblighi, in quanta proporzione ed eventuali principi di tollerabilità ammessi in caso di ritardi o potenziali omissioni.

Le date che presenteremo sono ricche di impegni variegati, dunque suggeriamo di appuntarle individualmente e pagare il dovuto con largo margine, così da non incorrere a penali afflitte per mancati versamenti o pagamenti in ritardo.

15 Maggio 2025

Il 15 maggio è una data importante per le associazioni che si trovano nel regime forfettario e che svolgono gratuitamente un servizio, senza scopi di lucro, le quali sono obbligate a dichiarare i ricavi registrati e generati nel mese di aprile.

Sempre in merito al mese scorso, vanno poi indicate le fatture che riportano una data differente (differite) inerenti sia alle spedizioni che alle consegne della merce.

16 Maggio 2025

Il giorno successivo al giovedì 15, ovvero venerdì 16 maggio, è decisamente molto più impegnativo, visto che è tra i più corposi. Ecco quali adempimenti sono previsti:

Pagamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto: IVA trimestrale a carico delle società sportive dilettantistiche che hanno optato per il saldo versato a rate e adempimento per quelle aziende che vendono a distanza tramite e-commerce e siti digitali. Ritenute fiscali di marzo: il versamento spetta ai condomini che fanno da sostituti d’imposta e dalle società assicurative sui redditi derivanti dal capitale. Split payment: adempimento obbligatorio dell’IVA sia per le amministrazioni che per gli enti del settore pubblico. IVA per l’intrattenimento: il pagamento fa capo alle attività finalizzate nel mese scorso, aprile.

20 Maggio 2025

Il 20 maggio 2025 spetta alle imprese che hanno rappresentanti e agenti di commercio, il cui adempimento consiste nel pagamento dei contributi del fondo Enasarco.

Sempre in questo giorno le aziende addette alla fornitura elettrica devono trasmettere i dati derivanti dal pagamento del Canone RAI.

25 Maggio 2025

A metà maggio, domenica 25, le aziende che operano nel settore agricolo devono pagare i contributi INPS dei dipendenti e confermare le retribuzioni godute nel mese precedente e riscontrate nel portale ENPAIA.

26 Maggio 2025

Per coloro che hanno l’obbligo di registrare mensilmente – con l’ausilio del modello Intrastat – sia le vendite che gli acquisti intracomunitari, per le attività di aprile la scadenza è prevista al 26 maggio.

30 Maggio 2025

Per le imprese del Mezzogiorno che intendono riscuotere il bonus della ZES Unica, è indispensabile inviare entro il 30 maggio il modulo adatto e adeguato.

31 Maggio 2025

Infine il 31 maggio è l’ultima data per pagare sia i contributi a chi ricopre il ruolo da dirigente delle aziende aderenti al Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa sia per saldare l’ottava rata della rottamazione quater (anche se tra proroghe e festività la scadenza slitta al 9 giugno).