Le scadenze fiscali da onorare entro marzo 2025 sono molteplici, e intaccano sia i cittadini privati (per le imposte sugli affitti e conguagli ISEE) ma soprattutto professionisti e imprese che devono pagare i contributi previdenziali, la Tobin Tax e la CU.

Il calendario va rispettato per evitare che i contribuenti possano essere assoggettati a sanzioni e multe con conseguente aumento degli interessi. Suggeriamo quindi di consultare e segnarsi le date più importanti da rispettare.

Caro bollette 2025/ Le micro imprese italiane pagano quasi 3 volte di più (5 marzo)

Tutte le scadenze fiscali previste per marzo 2025

Il primo adempimento che doveva essere rispettato, anche se rientrante nelle scadenze fiscali di febbraio e non di marzo 2025, era l’aggiornamento dell’ISEE per non perdere il pagamento corretto dell’Assegno Unico, pena l’invio della soglia minima fissata a 57,50€ e a destinare al singolo figlio.

Bonus per cambiare le finestre/ Gli incentivi che ammettono la sostituzione (5 marzo 2025)

Soltanto per i proprietari degli immobili che hanno messo in affitto i loro beni senza cedolare secca, a marzo è previsto il versamento delle imposte per il tacito rinnovo o nuova sottoscrizione da pagare con il modello F24 ELIDE.

Da quest’anno gli addetti all’invio della Certificazione Unica devono trasmettere i dati e le informazioni specifiche sui lavoratori dell’azienda, comunicando quanto prima con l’Ade.

Imposta sul Valore Aggiunto

Per imprese e professionisti è giunto il momento di versare l’IVA, con scadenza prevista al 17 di questo mese da poter esborsare in più tranche oppure in un’unica soluzione. Il corrispettivo va pagato sia dai titolari di negozi fisici che da coloro che commercializzano beni e servizi tramite e-commerce.

PNRR Italia/ Fondi a rilento, utilizzate solo il 30% delle risorse (5 marzo 2025)

Adempimenti fiscali per imprese e professionisti

Scadenza fiscale Tributo 17/03/2025 Incrementi di produttività 17/03/2025 Tobin Tax 17/03/2025 Fatture differite 17/03/2025 Proventi OICR 17/03/2025 Imposta sulle locazioni brevi (aliquota al 21%) 17/03/2025 Tasse dei sostituti di imposta 20/03/2025 Contributi FASC 25/03/2025 Modello INTRA comunitarie 31/03/2025 Libro Unico 31/03/2025 Imposta da CPB 31/03/2025 Imposta di bollo applicata alla fatturazione elettronica

Laddove gli adempimenti fiscali non venissero rispettati i contribuenti o le imprese in difetto saranno costrette a dover esborsare il debito contratto più la mora e gli eventuali interessi applicata per ciascun ritardo.