Scafisti: “Pacchetto premium per migranti”/ 11mila sterline per viaggio e avvocato

Scafisti: “Pacchetto premium per migranti”

Un articolo del Sun pubblicato oggi rivela una nuova verità sconcertante rispetto agli scafisti di migranti che, a quanto pare, stanno offrendo un pacchetto premium dal valore di 11 mila sterline. Si tratterebbe soprattutto della tratta che collega l’Albania al Regno Unito e al Belgio, a quanto riporta in quotidiano inglese, mentre la cifra di 11 mila sterline sarebbe da riferirsi, ovviamente, al singolo passeggero.

Finanziamenti clima: "Paesi più ricchi non pagano"/ Flop USA: in debito di 30mld

Ma il pacchetto premium offerto dagli scafisti ai migranti albanesi andrebbe oltre alla “semplice” attraversata su gommone, in condizioni impervie e all’accesso illegale nel paese. L’offerta aggiuntiva, infatti, sarebbe quella di evitare sia le vie rapide di deportazione, che i campi di accoglienza, grazie a degli avvocati messi a disposizione dei migranti dagli scafisti. Il problema principale dei migranti, infatti, è la paura, una volta arrivati a destinazione, di essere individuati e deportati, oppure rinchiusi in un centro di accoglienza in attesa dell’espatrio, e questo pacchetto andrebbe proprio incontro a queste paure con un investimento di appena 11 mila sterline, che sempre più migranti sono disposti a pagare, a quanto riferisce una fonte vicina agli scafisti sentita dal Sun.

Usa e Russia, colloqui riservati su Ucraina/ WSJ "Due obiettivi: stop escalation e…"

Pacchetto premium per migranti: gli scafisti di fanno avvocati

A quanto riporta il Sun, insomma, il nuovo pacchetto premium offerto dagli scafisti ai migranti sarebbe in grado di evitargli sia la deportazione che le detenzione. Tuttavia, appena ovvio ed evidente che dietro ci sia solamente un’ennesima strategia degli scafisti per convincere le persone più restie ad affrontare la traversata, offrendo un servizio che, sulla carta, li aiuta, ma che poi a conti fatti non esiste veramente.

Il pacchetto premium degli scafisti, insomma, altro non sarebbe che una truffa, atta semplicemente a far pagare di più un “servizio” a tutti gli effetti illegale ed identico a chi paga meno (la tratta normalmente costa tra i 3.500 e i 5.000 secondo il Sun). Inoltre, il pacchetto sarebbe ancora più truffaldino considerando che gli albanesi (a cui è offerto il pacchetto) possono accedere liberamente per 90 giorni almeno a tutti i paesi Schengen, tra cui figurano anche Regno Unito e Belgio.

Macron: "Usa e Cina facciano il loro per il clima"/ "Più ricchi devono pagare"

Fatto singolare, evidenzia infine il Sun, dietro all’offerta del pacchetto premium degli scafisti ai migranti è che la promozione avviene tramite TikTok, con video pubblicitari che millantano, tra l’altro, tratte da 15 mila sterline da qualsiasi paese europeo fino alla Regno Unito, con aggiunta di un passaporto biometrico valido e di accompagnamento sul territorio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA