Scaglioni Irpef 2024/ Ridotte a tre con risparmio garantito (30 settembre 2023)

Dopo l’approvazione NADEF, si conferma la riduzione degli scaglioni Irpef 2024. Se ad oggi l’aliquota si basava sulle imposte suddivise in quattro fasce, il primo obiettivo del Governo sembrerebbe esser stato raggiunto: unificare il primo e il secondo scaglione, tagliando l’attuale “quarto”.

Questa manovra finanziaria, permetterà ai contribuenti italiani di poter percepire un aumento in busta paga. Attualmente, molti lavoratori sono riusciti a percepire un importo più elevato, proprio grazie al taglio del cuneo fiscale, che ha permesso di ricevere un salario più alto.

Scaglioni Irpef 2024: ipotesi e simulazioni

Come abbiamo detto, la novità degli scaglioni Irpef del 2024, si basa su quanto contenuto e approvato dall’ultima Nota di Aggiornamento del documento di Economia e Finanza: 3 scaglioni tra cui, i primi due unificati (comprensivi tra i 15.000€ e i 28.000€).

Le ipotesi e le simulazioni su cui ci baseremo, si fondano su quanto contenuto in Legge di Bilancio 2024, che prevede un miglioramento e un rialzo salariale, soprattutto per coloro che in busta paga superano i 15 mila euro di RAL.

Per simulare quanto inficerebbe la novità del taglio Irpef di riferimento, prendiamo in esempio un lavoratore che percepisce 25.000€ annui. In questo caso, la tassa sui primi 15.000 (con aliquota al 23%), resterebbe uguale a 3.450€.

Mentre, la tassa sui successivi 10.000€, si ridurrebbe da 2.500€ fino a 2.300€, con conseguente risparmio pari a 200€ annui. I lavoratori con guadagni fino ad un massimo di 28.000€ annui, potranno ottenere una riduzione Irpef di ben 6.440€, rispetto ai vecchi 6.700€.

In parole povere, rivedendo le aliquote Irpef proposte dal Governo Meloni per l’anno 2024, i pro si estenderebbero a tutti i contribuenti italiani, tranne per chi percepisce meno di 15.000€. Un’altra idea (molto prossima), sarà quella di apportare una aliquota globale per tutti.

L’intenzione del Governo, almeno come obiettivo futuro, sarebbe quella di estendere e applicare l’aliquota del 23% a tutti i lavoratori dipendenti, e anche chi produce il reddito (come già detto), in modo autonomo.











