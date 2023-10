Scaglioni IRPEF 2024/ Si passa a 3 fasce, con detrazioni e no tax area (18 ottobre 2023)

Gli scaglioni IRPEF per il 2024 passeranno a quota tre. La manovra finanziaria è stata introdotta e pensata affinché il reddito da lavoro dipendente medio – alto, possa restare con la stessa aliquota dei redditi prodotti dai lavoratori che si trovano nella prima fascia.

Sia pensione che reddito da dipendente fino a 8.500€, resteranno nella no tax area. A regolamentare questi cambiamenti è il nuovo Decreto legislativo in merito riforma dell’Irpef approvato lunedì 16 ottobre 2023, dal Consiglio dei ministri in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, numero 111.

Scaglioni IRPEF 2024: come cambiano le 3 quote

Gli scaglioni IRPEF del 2024 passeranno da quattro a tre. Il taglio del cuneo fiscale è la misura più sensata – ritenuta così dal Governo – affinché il reddito da lavoro dipendente possa godere di una retribuzione economica più alta.

L’idea è quella di accorpare i primi due scaglioni: tanto che fino a 28.000€ è possibile applicare l’aliquota pari al 23%. Il risparmio nel 2024 si potrebbe quantificare (almeno fino ai primi due scaglioni), in circa 260€.

Quelli che invece resteranno invariati sono: sia gli scaglioni di reddito che le aliquote da applicare al 35% fino a 50.000€ e il 43% per i redditi più alti di quest’ultima soglia.

Attenzione però al nuovo meccanismo, che come prevede la disposizione dell’esecutivo: i nuovi scaglioni Irpef saranno validati soltanto ai fini dei saldi da dover corrispondere.

Per determinare gli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in merito ai periodi di imposta 2024/2025, si dovranno considerare le nuove aliquote e la nuova no tax area. Questo meccanismo complicherà i conteggi, che contrariamente a quanto promesso, renderanno più complessi gli adempimenti.

Come sarà l’Irpef nel 2024 con la nuova no tax area?

Per coloro che si domandano come sarà l’Irpef nel 2024, rispetto agli scaglioni ridotti a tre come già citato, l’emendamento ha proposto altre due variazioni: la no tax area e le detrazioni fiscali.

Tra le imposte esentate, rientrano i proventi da redditi da lavoro dipendente (pensione a parte), per salari fino a 8.500€. Quanto alla detrazione fiscale, è prevista una riduzione di 260€ anche per i contribuenti con proventi fino a 50.000€.











