Scala, Virna Toppi e Nicola Del Freo si sono sposati/ Invitato anche Roberto Bolle

Virna Toppi e Nicola Del Freo, fiori d’arancio per la coppia di primi ballerini

Virna Toppi e Nicola Del Freo sono convolati a nozze a Villa Subaglio, dimora Settecentesca a Merate nel Lecchese. La coppia di Primi ballerini alla Scala di Milano, ha pronunciato il fatidico “sì” dopo anni di amore. La sposa era bellissima con il lungo abito bianco disegnato da Armani, mentre corona il suo sogno d’amore.

Tra gli invitati anche Roberto Bolle, amico di anni della coppia che ha posato con loro in uno scatto e ha scritto: “Viva gli sposi”. Anche Virna Toppi ha pubblicato una foto con Nicola Del Freo, finalmente suo marito, scrivendo: “Vi presento mio marito. L’uomo più bello del mondo… io sono la più felice”. Tra gli altri invitati hanno presenziato anche: Mick Zeni, Christian Fagetti, Gabriele Corrado, Azzurra Esposito, Maria Celeste Losa e tanti altri.

Virna Toppi e Nicola Del Freo, tra gli invitati Timofej Andrijashenko e Nicoletta Manni

Virna Toppi e Nicola Del Freo al loro matrimonio hanno invitato anche un’altra coppia di primi ballerini: Timofej Andrijashenko e Nicoletta Manni.

Proprio loro, Primi ballerini alla Scala di Milano, sono stati protagonisti di un momento romantico degno di Romeo Giulietta. Timofej Andrijashenko ha organizzato la proposta di nozze all’Arena di Verona, dopo uno spettacolo organizzato da Roberto Bolle. Il ballerino ha raggiunto la compagna sul palco, si è inginocchiato con una scatolina contenente l’anello e ha chiesto a Nicoletta di diventare sua moglie. Lei, emozionatissima, ha pronunciato il suo “sì” davanti a tantissime persone. Un momento magico e romantico che ha emozionato il pubblico in sala. Ad accompagnare la sposa sul palco è lo stesso Roberto Bolle che, prima dei ringraziamenti, ha lasciato la scena alla Prima ballerina, per consentire al compagno di chiederla in sposa.

